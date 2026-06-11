MSCI comenzará a administrar los índices bursátiles de la Bolsa de Santiago, como parte de la integración regional

nuam, el holding que agrupa las bolsas de valores de los tres países, anunció que ampliará su alianza con MSCI para que esta firma asuma el cálculo y la administración de los principales índices de la Bolsa de Santiago a partir del primero de septiembre de 2026.
Con este cambio, el IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones), que reúne las principales acciones líquidas de Chile, y el IGPA (Índice General de Precios de Acciones), pasarán a ser calculados y administrados por MSCI, proveedor global de índices y herramientas para inversionistas.
Según informó nuam, la transición busca garantizar la continuidad operativa de ambos indicadores, que son utilizados como referencia por inversionistas, intermediarios y emisores del mercado chileno.
La decisión se enmarca dentro del proceso de integración regional impulsado por nuam, que ya había avanzado en la migración de los índices bursátiles de Colombia y Perú hacia metodologías administradas por MSCI.
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Además, ambas organizaciones desarrollaron conjuntamente el Índice Regional MSCI nuam, que agrupa compañías representativas de Chile, Colombia y Perú bajo estándares internacionales de construcción de índices.
Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam, señaló que la incorporación de MSCI a la administración de los índices chilenos representa un nuevo paso dentro de la evolución del ecosistema de mercado promovido por el holding regional.
Avanza la integración de los mercados de Chile, Colombia y Perú
La incorporación de MSCI a los principales indicadores bursátiles de Chile se produce mientras nuam avanza en otros frentes de integración entre las bolsas de Santiago, Colombia y Lima.
Entre ellos se encuentra la implementación de una plataforma tecnológica común para la negociación de acciones y la habilitación gradual de valores extranjeros entre los tres mercados, con el objetivo de facilitar el acceso de inversionistas a títulos listados en cualquiera de los países miembros.
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De acuerdo con nuam, la migración de los índices chilenos busca alinearlos con estándares internacionales de administración y cálculo, fortaleciendo la comparabilidad y visibilidad del mercado frente a inversionistas locales e internacionales.
La Bolsa de Santiago informó que durante el primer semestre de este año ha venido socializando con el mercado los aspectos metodológicos y operativos relacionados con esta transición, proceso que continuará antes de la entrada en vigor de los nuevos índices administrados por MSCI.
La integración de los mercados bursátiles de Chile, Colombia y Perú continúa avanzando. Esta vez el cambio viene por cuenta de las compañías que administran los índices en las bolsas regionales.