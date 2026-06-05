Primicia | Acciones de empresas colombianas ya hacen trámite para negociarse en la Bolsa de Lima

La integración de las bolsas de Colombia, Chile y Perú en un mercado único (nuam) avanza en varios frentes al tiempo, con la mira puesta en el mercado de renta variable (acciones) que sería el primero en entrar en operación.
Para este objetivo, desde hace algunos meses se viene implementando la plataforma de negociación única para los tres mercados. El primero en hacerlo fue Colombia, durante Semana Santa y, posteriormente, Perú.
Arrancando junio fue el turno del mercado chileno de sumarse a esta plataforma única de negociación de renta variable para que, según ha dicho Mauricio Rosillo, presidente del Consejo Directivo de nuam haya “un mercado operativamente integrado en el segundo semestre, en lo que se refiere al mercado de acciones”.
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El otro frente tiene que ver con habilitar la negociación de las acciones de cada mercado en todos los países. El turno ahora es para los títulos colombianos en el mercado peruano.
Así va el proceso de las acciones locales en Perú
Para eso, la Bolsa de Valores de Lima está cumpliendo los trámites para listar 22 acciones de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) como valores extranjeros, el equivalente al Mercado Global Colombiano (MGC). Entre ellas se cuentan :Ecopetrol, Grupo Cibest, Grupo Sura, Grupo Argos, Pei, entre otras.
De acuerdo con información recolectada por Valora Analitik, desde el pasado 18 de mayo fue presentada la solicitud para inscribir estas acciones que componen el índice MSCI Colcap en la Bolsa de Valores de Lima, tras verificar el cumplimiento de varios requisitos.
Posteriormente, esta misma semana fue publicada la regularización del proceso. La solicitud fue elevada directamente por la Bolsa de Valores de Lima, y se afirmó que las acciones cuentan con información sobre la negociación diaria del valor “en la Bolsa de Valores o Mercado Organizado del extranjero correspondiente”.
También se verificó que “se cuenta con un enlace electrónico al sistema de información público mediante el cual el emisor difunde en su mercado de origen la información sobre sus valores, en la oportunidad y frecuencia exigidos en la normativa del país en el que se encuentren inscritos dichos valores”.
Las acciones colombianas listadas en Perú ya aparecen en la plataforma de la Bolsa de Lima. También esta semana la bolsa peruana comenzó el proceso para listar las acciones del IPSA, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Por otro lado, en el caso del mercado chileno, existe desde 2020 un acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, que habilitó la modalidad de cotización cruzada (“Cross Listing”), por lo que las acciones colombianas ya están en la Bolsa de Santiago.
Acciones peruanas y chilenas ya estaban en Colombia
El 30 de enero de 2025 la Bolsa de Colombia listó 22 acciones que hacen parte del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), el principal índice del mercado chileno, con lo cual quedaron disponibles los títulos más relevantes de ese país para ser compradas en Colombia.
Unos meses después, en abril de 2025, Valora Analitik reveló en primicia que la Bolsa de Colombia ya venía trabajando en la habilitación de las acciones de mayor liquidez del mercado peruano, hecho que se confirmó en agosto pasado.
Eso quiere decir que desde el año pasado en Colombia ya se puede acceder a los títulos de las empresas más importantes de Chile y Perú.
Al revelar los resultados de nuam para el primer trimestre de 2026, Juan Pablo Córdoba, CEO del holding, indicó que: “Seguimos avanzando en nuestra estrategia regional, fortaleciendo negocios recurrentes, ampliando capacidades tecnológicas y construyendo la infraestructura que permitirá conectar de manera más profunda a inversionistas, emisores e intermediarios en Chile, Colombia y Perú”.
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