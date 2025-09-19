Acciones de Cementos Argos y Grupo Argos con fuerte valorización en Bolsa de Colombia tras anuncio de recompra

Al cierre de la jornada bursátil del 18 de septiembre, Grupo Argos anunció que propondrá una adición al programa de recompra de acciones que viene ejecutando Cementos Argos por un monto de US$230 millones.
La propuesta, que será puesta en consideración en una reunión extraordinaria de su Asamblea de Accionistas, contempla repartir a los inversionistas parte de lo que recibió Cementos Argos por la desinversión en Summit Materials en febrero de 2025.
De acuerdo con lo explicado, la operación se realizaría a través del mecanismo independiente regulado por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). El precio que se propone es de $13.659 por acción, es decir, ofrecerá una prima frente al precio actual de mercado.
Esta oferta de readquisición sería adicional e independiente al programa vigente de recompra de acciones que ha venido ejecutando Cementos Argos.
¿Cómo reaccionaron las acciones de Cementos Argos y Grupo Argos?
Durante este 19 de septiembre, el mercado reaccionó positivamente al anuncio de recompra de títulos de Cementos Argos, lo que ha dejado fuertes valorizaciones en los títulos, tanto de la empresa de cementos, como de Grupo Argos.
Al momento, son los emisores del MSCI Colcap, el principal índice de la Bolsa de Colombia, con mayores crecimientos en la jornada.
Solo en esta jornada, la acción ordinaria de Cementos Argos tiene una valorización de 17,11 % (con corte a las 11:30 a.m.), lo que ha llevado a cada título a negociarse en $11.360.
Por su parte, la acción preferencial de la empresa de cementos tiene una variación positiva de 8,6 %, con lo cual su precio llegó a $12.380 por cada especie.
A su vez, la preferencial de Grupo Argos se negocia en $11.480 por acción, lo que se traduce en un incremento de 2,5 % solamente en esta jornada.
Vale decir que este desempeño también ha empujado al MSCI Colcap, que completa varias jornadas de correcciones, pero este viernes se valoriza 1,22 % y se ubica en 1.845 puntos, con lo que permanece todavía en niveles que no se veían desde 2013 y cerca de su máximo histórico.
Así será la recompra de acciones de Cementos Argos
En un comunicado, el holding afirmó que se trata de un “esquema simple, eficiente y equitativo que permite agilizar la recepción de los recursos por parte de los accionistas, ya que se propondrá materializarlo antes de que finalice el año en curso”.
Se dijo además que el precio de readquisición de $13.659 por acción se determinó con base en el punto medio del rango de valoración estimado por Inverlink para el negocio operativo de Cementos Argos en el proyecto de escisión aprobado por la Asamblea de Accionistas de Cementos Argos el 25 de marzo de 2025 y el número de acciones en circulación de la compañía al día de ayer.
La venta de Summit Materials a Quikrete representó para Cementos Argos un valor en efectivo cercano a US$2.875 millones, adicionales al valor generado en 2024 por la combinación de los activos de Argos USA con Summit Materials.
En total, Cementos Argos recibió por estas dos transacciones, la combinación con Summit Materials y la posterior venta a Quickrete, un valor aproximado de US$4.071 millones, con lo cual esta distribución representaría el 5,65 % de ese monto.
—