Así es Fan Zone, el nuevo espacio en Viva Envigado para ver partidos del Mundial 2026

Grupo Éxito se une a la celebración del Mundial 2026 con una Fan Zone gratuita en la plazoleta central de Viva Envigado, un espacio diseñado para que familias y amigos vivan el evento deportivo.
Desde el 17 de junio hasta el 19 de julio, la Fan Zone contará con un espacio para la transmisión de 37 partidos. Además, las marcas Bavaria, Diageo, Hisense, Rexona, Lenovo, Imusa, Spectrum, ASUS e Infinix ofrecerán actividades y dinámicas especiales para los visitantes durante la temporada.
“Con la Fan Zone queremos ofrecer un espacio para que las familias, amigos y aficionados al fútbol se reúnan a compartir, celebrar y disfrutar juntos de cada partido”, expresó Ana Lopera, gerente de Mercadeo de Grupo Éxito.
El espacio estará disponible de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y en los días en que los que Colombia tenga encuentros programados a las 9:00 p. m., se extenderá el horario.
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Además, ofrecerán actividades interactivas inspiradas en el fútbol. Entre ellas:
Penales de oro, un reto que enfrentará a cuatro participantes en una dinámica de fútbol bajo mesa. También habrá zona de futbolito. Por otra parte, seleccionados del juego, una experiencia de videojuegos con cuatro pantallas que permitirá la participación simultánea de hasta ocho personas.
Y por último, taller fan para quienes lleven camisetas de la colección textil de Éxito con licencia exclusiva FIFA puedan personalizarlas gratuitamente.