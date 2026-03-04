Acciones de Celsia lideran la recuperación de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 03 de marzo de 2026 en 2.149,33 puntos registrando una leve variación positiva de 0,06 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 3,93 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia bajista diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.100 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.300 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $315.198 millones, mostrando una variación positiva de 59,40 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $197.789 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,32 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $125.733 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol – 2,85 %) que negoció $50.440 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest + 2,32 %) que transó un monto de $39.251 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Celsia (Celsia) que suben 8,65 %.
- En la segunda casilla, Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que avanzó 5,53 %.
- Finalmente, los títulos de ISA (ISA) que se valorizaron 2,77 %.
Las acciones de Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) cayeron – 18,18 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap