Celsia explica por qué pagará dividendos por encima de utilidades, revela nueva recompra de acciones y más inversiones

Durante la llamada de inversionistas de Celsia, tras la publicación de resultados de 2025, se detallaron varios puntos, como son las perspectivas para 2026, las inversiones previstas para este año y también se explicó la propuesta de dividendos.
Para Ricardo Sierra, CEO de Celsia, la política de dividendos para este año “se fundamenta en un compromiso de mantener un dividendo creciente en términos reales para nuestros accionistas”. Este año la propuesta será distribuir $361.000 millones, equivalentes al IPC más 2 %, respecto a lo distribuido el año anterior.
Se hará de dos formas. Un dividendo ordinario en tres cuotas, por un valor de $208 por acción, que se espera entregar en los meses de julio, octubre, del 2026 y en enero del 2027.
En segundo lugar, dijo Sierra, “vamos a proponer una recompra de acciones extraordinaria por $150.000 millones, la cual deberemos de realizar casi que como el equivalente al primer pago, que está programado para abril de este año”.
“Esto esperamos que siga construyendo en el propósito de evidenciar el valor que tiene la compañía y hacer que los accionistas puedan tener un tratamiento tributario especial en la entrega del flujo de del dividendo”, añadió el ejecutivo.
¿Qué explica un dividendo más alto a las ganancias de 2025?
Según resumió Bancolombia, el dividendo total para 2026 será cercano a $353 por acción, compuesto por el dividendo ordinario de $208 por acción y la recompra extraordinaria que sería equivalente a aproximadamente $145 por acción.
Ante esta propuesta, que deberá ser aprobada por los accionistas, Sierra destacó que hay una mirada de “flujo caja sostenible para entregar intereses, mantener el nivel de Capex para que la compañía siga desarrollando sus operaciones y mantener el nivel de crecimiento orgánico y un muy buen flujo de dividendos”.
En ese sentido, se explicó que cada vez están más nivelados entre pago de intereses contra dividendos y a futuro se pagarán más dividendos que intereses. Ahora, al comparar el dividendo contra el Ebitda, Celsia convirtió entre 60 % y 70 % en caja, “lo que permite hacer los pagos a los grupos de interés”.
Y añadió: “El dividendo contra Ebitda del sector es cercano a 30 %, siempre hemos estado alrededor de 25 % y ahora vamos a ir a 29 %. Tenemos un flujo de pago muy bueno, se acomoda al flujo de caja de la compañía”.
Por su parte, Esteban Piedrahita, líder financiero de Celsia, dijo que “si bien esto es un juego que repartimos referenciado el año pasado, repartimos con la caja de 2026, no con la caja del 2025”. Además, explicó que el costo de intereses que se tuvo el año pasado no se tendrá este año, lo que le genera liquidez a la compañía.
Estas son las metas de Celsia para 2026
En línea con la distribución de recursos a los accionistas, Ricardo Sierra indicó, en relación con las inversiones, que este año se estima un Capex de servicios de energía de entre $280.000 millones y $320.000 millones, “más que suficiente para mantener estándares y crecimiento orgánico y mantener la compañía sólida”.
En el lado de gestión de activos, la otra gran línea de trabajo de Celsia, se estima llegar a US$2.000 millones de activos bajo manejo y se plantea que en Capex se hará un despliegue superior al $1 billón. “No es menor lo que tenemos en la compañía”, reiteró el CEO de la filial de energía de Grupo Argos.
Entre otras metas para este año, se estima que la utilidad antes de impuestos (Ebitda) se mueva en un rango entre $1,56 billones y $1,64 billones, con un margen entre el 32,5 % y el 34 %. Otro punto importante de la expectativa para este año tiene que ver con una reducción de la deuda que se ubicaría en $3,8 billones.
Eso daría una utilidad consolidada antes de impuestos entre $600.000 millones y $700.000 millones, a la espera de los beneficios tributarios que se capturen este año.
Balance de subsidios y expectativa de Canacol
Esteban Piedrahita explicó que se ha hecho un ahorro forzoso a nivel de subsidios, teniendo en cuenta que lo pendiente de pago del año pasado suma $230.000 millones y este año la cifra llegaría a $360.000 millones. “Solo en subsidios, de cara a los flujos de la compañía, deberán estar llegando $400.000 millones para aportar a la reducción de deuda”, entre el 2025 y el 2026.
También aclaró que “esperamos recibir distribuciones más ingresos del gestor por $100.000 millones”, sin contar el negocio de desarrollo y construcción que dará recursos al desapalancamiento. Los ahorros en total sumarán cerca de $800.000 millones (mitad por subsidios).
En relación con el impacto de la reorganización de Canacol Energy, Sierra expresó que “en toda esta transición, siempre que hemos necesitado hacer valer el contrato, desde Tesorito – Canacol, nos han cumplido perfecto, operacionalmente impecables. Esperamos que este proceso termine en un fortalecimiento financiero de la compañía y que podamos tener una muy buena relación como hemos tenido hasta ahora”.
