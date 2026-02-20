El plan de Celsia para mejorar su valor en el mercado en 2026: viene formación de liquidez y más recompra

Desde hace un par de años, Celsia, la filial de energía de Grupo Argos, viene ejecutando iniciativas para mejorar el precio que reconoce el mercado por la compañía, en la misma línea que otras compañías del holding de infraestructura, como Cementos Argos.
De hecho, su presidente, Ricardo Sierra, indicó durante el Investor Day de Grupo Argos que, de alguna manera, lo que se busca es “replicar el trabajo de Cementos Argos y cerrar la brecha de valor” y anunció las metas de este año para su programa EnergizarC, en el que se incluye más recompra de acciones y formación de liquidez.
Según explicó Sierra a Valora Analitik, actualmente quedan entre $100.000 millones y $120.000 millones disponibles del programa de readquisición. Hacia adelante, la Junta Directiva discutirá la propuesta que llevará a la Asamblea, con la alternativa de extender el programa durante los próximos 12 meses hasta agotar ese saldo.
En paralelo, la empresa ejecuta el plan ReimaginarC, que contempla una reducción del 15 % en el gasto operativo (Opex) frente a la base de 2024. Esta meta cobra relevancia en un contexto de inflación acumulada en los últimos años. El ahorro y la menor deuda, según se explicó, impactarán directamente la utilidad neta y el dividendo en el corto plazo.
Mayor Ebitda y crecimiento en Perú en el radar
Por su parte, Esteban Piedrahita, líder financiero de Celsia, indicó que se proyecta alcanzar $2,1 billones en Ebitda en 2030, frente a los $1,6 billones actuales. Los $500.000 millones adicionales se obtendrán por dos vías.
La mitad será por crecimiento orgánico en distribución, transmisión y servicios de energía, y otro porcentaje a través de eficiencia operacional derivadas de las iniciativas en macha.
Además, la empresa explicó que el negocio de gestión de activos sigue ganando peso. Hoy representa cerca del 35 % de la vida administrada de la compañía. En términos de valoración, el negocio de energía equivale aproximadamente a $8.500 por acción, mientras que la gestión de activos aporta entre $1.500 y $2.000 por título.
De cara a 2025 y 2026, la compañía espera superar los US$500 millones en crecimiento de activos, principalmente en Perú y en sus plataformas Atera, C2 y Caoba.
Poniendo el foco en Perú, se espera cerrar el año con 240 megavatios (MW) operacionales, de los cuales 20 MW serán en una pequeña central hidroeléctrica y 218 MW en el parque eólico, que registra un avance de construcción del 75 % y entraría en operación entre septiembre y octubre.
Además, la filial de energía de Cementos Argos anticipó que está en la fase final para cerrar los compromisos con inversionistas, lo que permitirá acelerar el crecimiento hacia una giga en ese país, donde ya existe un pipeline estructurado.
Desapalancamiento y rotación de activos
Entre las estrategias para mejorar la flexibilidad de la compañía se destacan iniciativas como estabilizar el flujo de caja del negocio sin mayor endeudamiento: $300.000 millones en ahorro forzoso, la transferencia de activos desarrollados a vehículos de inversión para atraer liquidez y la eventual rotación de activos con menor desempeño relativo.
La compañía aclaró que ya no opera estaciones públicas de carga y que el negocio B2B quedó en su filial Atera, enfocado en soluciones de energía para industrias y comercios.
En cuanto a expansión, la empresa avanza en la evaluación de un proyecto en La Guajira, que podría ubicarse entre 300 MW y 430 MW: “Estamos a unos buenos meses de una decisión de inversión”, explicó Ricardo Sierra, líder de Celsia.
Actualmente se revisan variables técnicas, costos de equipos, permisos y condiciones socioambientales antes de tomar una decisión final de inversión.
