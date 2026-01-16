Celsia Colombia, filial de la energética Celsia, deslistó sus acciones ordinarias de la BVC

Celsia Colombia, filial de la compañía energética Celsia, señaló que en su reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas del 15 de enero de 2026 se aprobó la cancelación de la inscripción de sus acciones ordinarias en el Registro Nacional de Valores y Emisiones y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
La compañía informó que la reunión se celebró con casi la totalidad del quórum y que la decisión obedece a la alta concentración accionaria y a la, según indicó, “muy baja liquidez histórica de la acción”, por lo cual no existen beneficios en permanecer como emisor de acciones listadas ni una adecuada formación del precio del título para la empresa.
A lo anterior, añadió que la cancelación de la inscripción de sus acciones le permitirá ahorrar costos asociados al mantenimiento de acciones listadas. También reveló que, con el fin de continuar con los trámites legales, se contratará a Soluciones Financieras para que determine los precios de la oferta pública de adquisición, los cuales deberán ser presentados a los accionistas para que voten la respectiva cancelación de las acciones ordinarias.
La compañía fue enfática en señalar que este movimiento accionario no compromete a los de su casa matriz, Celsia, cuyas acciones ordinarias continuarán inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisiones y en la Bolsa de Valores de Colombia. La empresa también subrayó que solo se autorizó la cancelación de la inscripción de sus acciones ordinarias, mas no la de la totalidad de sus valores, ya que esta filial de Celsia tiene inscritas varias emisiones de bonos.
