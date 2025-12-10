Celsia anunció los proyectos de energía que tendrá en Colombia: Así será la nueva estrategia de la empresa

Celsia, una de las compañías relevantes del sector energético nacional, ha delineado una ruta de desarrollo para fortalecer su posición en el mercado y avanzar en la implementación de proyectos que respondan a la demanda creciente de energía.
En una entrevista concedida al canal Somos Trii, el CFO de la empresa, Esteban Piedrahita, explicó la visión que orientará las decisiones corporativas durante los próximos años y destacó los desafíos que enfrenta la industria en un contexto marcado por la transición energética y el aumento del consumo eléctrico.
Durante la conversación, Piedrahita señaló que la compañía viene trabajando en la incorporación del concepto “Celsia Dual”, una estrategia que busca integrar nuevas formas de operación y financiamiento para atender las necesidades del sector. Según afirmó, este enfoque surge de una realidad evidente: la demanda energética seguirá en aumento. “Siempre vamos a necesitar más energía, porque las dinámicas globales están cambiando y esos cambios también llegarán a Colombia”, expresó.
El ejecutivo explicó que los análisis internacionales coinciden en que la energía eléctrica tendrá un crecimiento sostenido en los próximos años. Factores como la expansión de la inteligencia artificial, que depende de infraestructuras eléctricas robustas, y los procesos de electrificación del transporte, impulsados por los vehículos híbridos y eléctricos, contribuyen de manera directa al incremento del consumo. Esto exige que las empresas del sector adopten planes de expansión y diversificación que les permitan responder con eficiencia a dichas necesidades.
Estrategia de crecimiento y proyecciones energéticas de Celsia en Colombia
En cuanto a las proyecciones de crecimiento, Piedrahita indicó que Celsia se ha concentrado en tres líneas estratégicas, siendo la primera de ellas la generación con fuentes renovables. En la actualidad, la empresa cuenta con cerca de 330 megavatios de energía solar en el país y espera incorporar 280 megavatios adicionales en el corto plazo, mediante nuevas plantas que entrarían en operación antes de marzo de 2026. Con ello, los accionistas podrán ver una capacidad total cercana a los 600 megavatios solares. Adicionalmente, destacó que el próximo año se iniciará la construcción de otros 300 megavatios, lo que representará un aumento cercano al 50 % de la capacidad solar instalada en Colombia.
El segundo frente de crecimiento está relacionado con los proyectos que aguardan aprobación o desarrollo. “Tenemos más de 1.000 megavatios en fila, sumando iniciativas solares y eólicas solo en Colombia”, comentó. En el caso de Perú, la compañía prevé completar alrededor de 1.200 megavatios en energías renovables hacia 2030, lo que ampliará su presencia regional.
El tercer eje estratégico incluye la ampliación y modernización de infraestructura, como líneas de transmisión, redes de postes y cableado, necesarias para asegurar un flujo adecuado de energía. Piedrahita también destacó el rol del gas natural como fuente de respaldo para garantizar la confiabilidad del sistema, especialmente en América Latina. En ese sentido, recordó que junto a la planta Tesorito 1 se proyecta Tesorito 2, cuya construcción dependerá del momento adecuado del mercado. A esto se suman los proyectos de generación distribuida que Celsia impulsa a través de Tera, con instalaciones solares en techos y soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética empresarial. En este segmento, la compañía prevé inversiones superiores a los 500 millones de dólares en los próximos cinco años.
Finalmente, Piedrahita reiteró la relevancia del modelo Celsia Dual como herramienta para impulsar el crecimiento sin comprometer la capacidad de generar dividendos. Según explicó, el objetivo es que la empresa pueda ejecutar sus planes de expansión con solidez financiera, capturar oportunidades de mercado y entregar valor a los accionistas mediante un balance sostenible entre inversión y retornos. Con esta estrategia, Celsia busca consolidarse como una compañía capaz de materializar proyectos de gran escala mientras mantiene resultados estables y una oferta competitiva para sus inversionistas.