Celsia convoca a asamblea extraordinaria de accionistas para enero de 2026

La empresa de energía Celsia Colombia anunció la convocatoria oficial a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 16 de enero de 2026, a las 8:30 a. m., en el domicilio social de la compañía ubicado en la Calle 15 No. 29B-30, autopista Cali – Yumbo.
La citación se da en cumplimiento de los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes, según informó la organización en el comunicado formal dirigido a sus accionistas.
Objetivos principales de la Asamblea
De acuerdo con el documento, la reunión extraordinaria buscará abordar temas clave para la estructura administrativa y operativa de la compañía. Entre los asuntos que serán sometidos a consideración de los accionistas están:
- Verificación del quórum
- Lectura y aprobación del orden del día
- Designación de una comisión para aprobar el acta
- Lectura y consideración de la propuesta para la cancelación de la inscripción de las acciones ordinaria de Celsia Colombia S.A. E.S.P. en el Registro Nacional de Valores y Emisiones y en la Bolsa de Valores de Colombia.
De acuerdo con el comunicado, los accionistas que aprueben la cancelación de la inscripción de las acciones ordinarias de Celsia Colombia S.A. E.S.P. en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia, “deberán promover una oferta pública de adquisición sobre las acciones de propiedad de los accionistas ausentes o disidentes de la reunión, o sus causahabientes, en los términos del Decreto 2555 de 2010”.
Y agrega: “La propuesta de cancelación de la inscripción de las acciones ordinarias de la Compañía en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia, los accionistas ausentes o disidentes podrán ejercer el derecho de retiro, de conformidad con lo señalado en los artículos 12 y siguientes de la Ley 222 de 1995”.
A partir de la fecha, estarán a disposición de los accionistas los documentos relacionados con la reunión en la página web de la Compañía y en las oficinas de la administración.
