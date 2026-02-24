Celsia confirmó que pagará a sus accionistas más de lo que ganó en 2025

Celsia dio a conocer la propuesta de distribución de utilidades que será sometida a consideración de la Asamblea General de Accionistas para este 2026. El documento presenta un esquema de pago de dividendos que supera la utilidad neta obtenida en 2025, al incorporar recursos provenientes de reservas acumuladas en años anteriores.
La compañía informó que durante 2025 registró una utilidad neta de $190.907 millones. Sin embargo, la Junta Directiva y la Presidencia plantearon que dicha ganancia no se entregue de forma directa a los accionistas, sino que primero sea trasladada a la reserva ocasional destinada al mantenimiento del patrimonio, una figura contable que permite fortalecer la estructura financiera antes de efectuar distribuciones.
De acuerdo con la propuesta, posteriormente se tomarán recursos de esa misma reserva para decretar el dividendo. En el texto oficial, la empresa señala que se busca “apropiar de la reserva ocasional para mantenimiento del patrimonio la suma de $214.518. millones para decretar dividendos sobre las 1. 031. millones de acciones ordinarias en circulación”.
Este mecanismo implica que la remuneración a los accionistas no provendrá exclusivamente de la utilidad del último ejercicio. En la práctica, la empresa complementará el pago con utilidades retenidas de períodos anteriores. Por esa razón, el monto total a distribuir resulta superior al beneficio generado en 2025.
Con base en ese cálculo, el dividendo propuesto asciende a $208 por acción.
¿En qué fechas y cómo se pagarán los dividendos de Celsia?
El plan contempla el pago en tres cuotas:
- 23 de julio de 2026: 60 pesos por acción
- 22 de octubre de 2026: 60 pesos por acción
- 28 de enero de 2027: 88 pesos por acción
Los dividendos se causarán una vez la Asamblea de Accionistas apruebe el proyecto de distribución de utilidades, donde la junta directiva solicitó al presidente que esta se lleve a cabo el 25 de marzo de 2026. Tendrán derecho a recibirlos los inversionistas que figuren como titulares de las acciones en las fechas de corte que se definan conforme al reglamento del mercado de valores.
La compañía también explicó que la naturaleza gravada o no gravada del dividendo dependerá de lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto Tributario colombiano. Bajo esta norma, la tributación del accionista se determina por el origen de las utilidades: si la sociedad ya pagó impuesto corporativo sobre esas ganancias, el dividendo puede tener un tratamiento distinto frente al impuesto de renta personal.