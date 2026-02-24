Noticias de Minería y Energía Noticias del mercado financiero Noticias económicas importantes

Celsia aumentó su utilidad neta en 2025 pese a caída de ingresos y mejoró en margen operativo

Celsia también definió cómo será el valor para los accionistas.

Celsia
Celsia. Foto: Valora Analitik

La compañía de energía Celsia presentó sus resultados financieros correspondientes a 2025, ejercicio en el que logró fortalecer su rentabilidad pese a un entorno de menores ingresos operacionales frente al año anterior.

De acuerdo con el informe, la utilidad neta del 4 trimestre ascendió a $361.000 millones, lo que representa un crecimiento del 6,6 % en comparación con el año previo. Este resultado cobra relevancia si se tiene en cuenta que los ingresos disminuyeron de forma significativa durante el mismo lapso.

No obstante, la utilidad atribuible a la controladora se ubicó en $206.000 millones, cifra que refleja una variación negativa del 7 %. La compañía explicó que esta diferencia obedece, principalmente, a la participación de filiales y a efectos contables asociados al proceso de consolidación de estados financieros.

Durante 2025, los ingresos consolidados alcanzaron $5,39 billones, lo que equivale a una reducción del 20,7 % frente a 2024. Ese año estuvo marcado por el impacto del fenómeno de El Niño, que elevó los precios en el mercado eléctrico y generó un entorno excepcional en términos de facturación.

A pesar de este retroceso, la empresa logró mitigar el impacto mediante ajustes internos orientados a la eficiencia. Los costos operativos descendieron hasta $3,78 billones, lo que representa una disminución del 29 % frente al año anterior. Esta reducción fue determinante para sostener los márgenes y compensar la caída en los ingresos.

Uno de los indicadores que mejor refleja esta dinámica es el Ebitda. El margen se ubicó en 30,9 %, casi nueve puntos porcentuales por encima del 21,9 % registrado en 2024. La expansión del margen evidencia una estructura de costos más ajustada y una mayor eficiencia en la operación.

¿Cuánto será el valor para los accionistas de Celsia?

La acción de Celsia registró una valorización del 33,2 % durante el año. Como resultado, el Retorno Total al Accionista (TSR), que incluye dividendos y apreciación del título, alcanzó el 40,2 % en 2025.

En línea con estos resultados, la Junta Directiva propuso distribuir $361.000 millones entre los accionistas. El plan contempla dos mecanismos.

El primero corresponde a un dividendo ordinario compuesto por tres pagos que suman $208 por acción. El segundo consiste en un programa extraordinario de recompra de acciones por $150.000 millones, a valor fundamental.

Según la compañía, el monto propuesto representa un incremento equivalente al IPC más dos puntos porcentuales frente al dividendo anterior.

