Acciones de Mineros lideran la corrección de la jornada en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 18 de septiembre de 2025 en 1.823,31 puntos registrando una variación negativa de – 0,60 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 32,16 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.810 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.880 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $151.719 millones, mostrando una variación negativa de 47,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $290.197 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,04 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $30.636 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol – 2,49 %) que negoció $27.033 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Argos ordinaria (Grupoargos sin cambios 0,00 %) que transó un monto de $17.796 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Mineros (Mineros) que retrocede – 2,73 %.
- En la segunda casilla, los títulos del Grupo Energía Bogotá (GEB) que caen – 2,59 %.
- Finalmente, las acciones de Canacol Energy (CNEC) que bajaron – 2,50 %.
Las acciones de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) suben 24,83 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap