Acciones de Mineros lideran la subida de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 03 de febrero de 2026 en 2.436,73 puntos registrando una variación positiva de 0,59 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 17,83 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.400 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.562 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $264.916 millones, mostrando una variación positiva de 43,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $184.968 millones.
Recomendado: Mineros va por recompra de acciones y listarse en nuevas bolsas; ve producción no solo en América Latina
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,48 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $69.325 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol + 1,12 %) que negoció $60.674 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Grupo Cibest (Cibest + 1,59 %) que transaron un monto de $19.956 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones de Mineros (Mineros) que suben 4,11 %.
- En la segunda casilla, Grupo Aval preferencial (PFAval) que avanzó 1,74 %.
- Finalmente, los títulos de ISA (ISA) que se valorizaron 1,63 %.
Las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) cayeron – 3,12 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap