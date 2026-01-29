Los precios del oro registran cifras récord que no se veían desde 1979. En los primeros días de 2026, el costo de la onza superó US$5.000 y las proyecciones del mercado apuntan a nuevos máximos históricos.
En este contexto, el presidente de Mineros, Daniel Henao, conversó sobre el impacto de este desempeño en la compañía, la recompra de acciones prevista para 2026 y la estrategia para fortalecer el valor de sus títulos en Colombia, Canadá y EE. UU. También se abordó el efecto que podría tener la repatriación de los fondos pensionales, que ascienden a billones de pesos.
¿Qué proyección tienen ustedes en ingresos y utilidades para 2026?
El comportamiento del precio del oro, que es el commodity principal que vendemos, está tocando récords históricos, acercándose ya a US$5.300 la onza, precios nunca vistos, de tal forma que ese comportamiento está impactando de manera directa a nuestros resultados financieros. Al tercer trimestre de 2025, habíamos alcanzado el mismo nivel de ventas que todo 2024, US$540 millones.
Quisiera resaltar que eso lo alcanzamos con un precio promedio de la onza en US$3.500. Por supuesto, el comportamiento del precio del oro nos está ayudando tremendamente y tenemos disciplina en el control de los costos, para que las cosas no se salgan de control, enfocados también en la producción.
En diciembre de 2025 tuvimos un año récord en onzas producidas en Nicaragua, casi 21.000 onzas de oro equivalente, cerramos el año inclusive por encima de lo que habíamos indicado al mercado del rango superior, cercanos a 226.000 onzas. Los resultados pintan bien y lo que viene en 2026 también se ve atractivo.
Nos mantenemos muy disciplinados en los temas de control de costos, buscando todas las eficiencias, que es la agenda técnica principal que tenemos desde la entrada de Sun Valley y la nueva administración, en incrementar volumen de onzas producidas, buscar eficiencias, esos son los enfoques principales en este momento.
“Los indicadores para 2026 pintan bien, estamos aprovechando los precios del oro”, dijo Henao. Imagen: Mineros
¿Prevén que el precio de la onza de oro continúe su senda al alza?
Los precios del oro los estamos capturando en su totalidad en nuestros resultados financieros, y los bancos centrales están comprando oro; estas son tendencias que no cambian de la noche a la mañana. Los bancos centrales seguirán comprando y eso seguirá continuando por la inestabilidad que existe a nivel mundial. Son temas de fundamentales macroeconómicos que no cambian de la mañana a la tarde, entonces nuestra visión es que la tendencia continuará en positivo para los commodities y en particular para el precio del oro.
¿Y cuál sería la cifra de esa tendencia positiva?
El Bank of America ya habla de US$6.000 a US$6.500; el Banco de Montreal está poniendo escenarios de hasta US$8.000 la onza a mediados de 2027. Pero no necesariamente contamos con esos precios, nuestro enfoque está en lo que podemos controlar, que son los costos, pero si se dan estos escenarios, maravilloso.
¿De qué se trata su plan de reducción de costos?
Nuestra agenda principal es una de crecimiento, tanto orgánico como inorgánico. El crecimiento orgánico lo estamos viendo principalmente en nuestra operación de Nicaragua. En diciembre de 2025 tuvimos una producción récord allí. Se empiezan a materializar las ganancias que venimos trabajando, incrementando volúmenes de procesamiento en la planta, incrementando los tenores, que es el contenido de oro por tonelada que se está alimentando, y estamos aumentando la recuperación, que es la eficiencia de la planta. Esos tres factores nos están llevando a lograr producciones récord.
En Nicaragua tenemos una situación inverosímil desde el punto de vista de que tenemos mucho más mineral del que podemos procesar. En condiciones normales, una mina de oro, por su capacidad productiva, está limitada por la geología, el depósito, no por la capacidad de procesamiento instalada. Entonces, esos son los elementos que estamos atacando fuertemente en este momento para eliminarlos.
En 2025 logramos pasar de 1.800 toneladas al día que procesamos en la planta principal de Nicaragua a 2.000, sin hacer inversiones significativas, simplemente dándole un mejor manejo a los recursos que teníamos. Ahora estamos trabajando fuertemente en un plan de inversión para incrementar significativamente nuestra capacidad de procesamiento en Nicaragua, lo cual aspiramos se traduzca en mayores producciones.
Son planes que, estamos trabajando en este momento, pero vemos muchas oportunidades en Nicaragua. La verdad es que es un país con una riqueza geológica espectacular. Vamos a hacer también una campaña histórica de exploración para entender el potencial geológico que tenemos en este país, que se ve fenomenal. Y una serie de inversiones significativas que aspiramos realizar a través de nuestro portafolio, no solo en Nicaragua, sino también en Chile y Colombia.
¿En cuánto cerraron la producción de 2025?
Para 2025 estuvimos cerca de 226.000 onzas, por encima del rango que indicamos al mercado. Este año queremos salir con unos indicadores de producción más agresivos. Estamos retando a los equipos en este momento para comprometernos con una mayor producción. La visión de la nueva administración, y de los nuevos dueños, es una visión de crecimiento, de convertirnos en un jugador no nacional, sino internacional. El objetivo para 2026 es superar la cifra de producción.
¿Habrá recompra de acciones en 2026?
La recompra es una decisión de la Asamblea de Accionistas, no es de la administración. Creemos que es un excelente mecanismo para devolverles valor a los accionistas. Estamos trabajando fuertemente en mercadear a Mineros en el mercado norteamericano y europeo. La recompra es un mecanismo más eficiente que los dividendos para estos mercados.
Entonces, aspiramos a que en la Asamblea se logre la aprobación de un paquete de recompra de acciones. Adicional a eso, pues, Mineros siempre ha sido una compañía que se ha caracterizado por devolver a los accionistas unos niveles de dividendos saludables. Pero estamos trabajando sobre todo en el mercado colombiano para que entienda que hay oportunidades: devolverles valor a los accionistas, entre ellas la apreciación del precio de la acción de Mineros.
Es grato ver el desempeño del precio de la acción en la Bolsa de Valores de Toronto, en la que superamos a más de 98 % de las compañías que están listadas en Canadá, en TSX. Esta es una bolsa sofisticada y grande, más de 1.800 emisores, estar en ese top de 2 % es espectacular. También fuimos el número uno en Colombia por segundo año consecutivo.
Mineros en los últimos dos años ha crecido más de 1.000 %. Pocas empresas a nivel mundial pueden hablar de ese tipo de desempeño. Los inversionistas que tenían acciones no solo han recibido en los últimos dos años cerca de US$72 millones en dividendos, sino que han multiplicado por 10 su inversión en el precio de la acción. Lo que es más interesante es que seguimos siendo una compañía barata comparada con los productores de oro a nivel mundial.
¿Cómo ha sido el desempeño en el OTCQX Best Market?
Uno de los temas importantes que estamos trabajando es, por un lado, dar a conocer la compañía, sobre todo a la audiencia internacional, y empezar a mejorar los indicadores de liquidez, buscar ser incluido en índices y de esa forma profundizar fuertemente la compañía en los mercados internacionales. A nivel local, estuvimos incluidos en el Colcap, en el Colombia Select, que es excelente. La liquidez de la compañía la hemos multiplicado por cinco.
Justo esta semana anunciamos la inclusión en el ranking de la Bolsa de Valores de Toronto de TSX 30. Estamos trabajando en reducir la fricción que hay entre las diferentes bolsas, para que el accionista colombiano pueda fácilmente mover sus acciones a Canadá o a EE. UU., que es OTCQX. También queremos que pueda percibir esos mejores precios que generalmente se están dando en estas bolsas.
Buscamos llegar a otros mercados, listarnos en otras bolsas. Es una agenda de mercados de capital agresiva. Este año voy a estar recorriendo el mundo hablando de Mineros. Tengo una agenda de cientos de reuniones con fondos de inversión en todas partes para dar a conocer a esta empresa colombiana a los mercados internacionales y aspiramos a que, en la medida que se empieza a conocer la historia, sigamos en esta senda de crecimiento tan interesante que llevamos.
¿La repatriación de los fondos pensionales tiene un impacto beneficioso para la acción?
Debería. Porque Colombia tiene algo así como 60 emisores. No somos muchos. La realidad es que hay pocas oportunidades de inversión. Entonces, si ese capital tiene que regresar a Colombia, pues tiene que distribuirse entre pocos emisores, y emisores como Mineros, que tienen de por sí una exposición internacional, es el único emisor que tiene posición al precio del oro, que, como lo hablábamos al principio de nuestra conversación, el consenso es que va a seguir teniendo un desempeño extraordinario.
Creo que seríamos una excelente oportunidad de inversión para estos fondos. Eso potencialmente se podría traducir en un mayor en el precio de la acción. Vamos a ver cómo evolucionan estos temas, estamos hablando de muchos billones de pesos.
¿Qué otras previsiones tienen del proyecto La Pepa en Chile?
Es un distrito que tiene más de 70 millones de onzas. La verdad es que es emocionante entrar a Chile, que es un país que reconoce la importancia de la minería como actividad económica y es un distrito que tiene todo para ofrecer. La Pepa está en el desierto de Atacama, tiene unos retos particulares desde el punto de vista de ingeniería por la altura, porque es un entorno seco. Pero la propiedad vecina Fénix de Río 2, que es una compañía también listada en Canadá, acaba de tener su primera producción de oro, la acaban de anunciar esta semana.
Nuestro objetivo es hacer algo similar. Vamos a estar trabajando fuertemente en todos los estudios ambientales y técnicos para crecer el recurso de esas dos millones de onzas. Creemos que podemos incrementar esos recursos todavía más. Hay mucho potencial de exploración en este distrito. Y por supuesto, estamos con los ojos abiertos al vecindario para consolidar otros activos en este distrito. Es una zona con una riqueza geológica espectacular, similar a la que tiene Colombia, pero Chile tiene una jurisdicción más madura en cuanto a lo que minería compete.
¿Qué otros mercados están bajo la lupa?
Todas las oportunidades que podamos identificar en Asia, Oceanía y América, desde Canadá hasta la Patagonia. Estamos escaneando las mejores oportunidades que puedan existir. Mineros no tiene por qué limitarse a lo que Colombia o Latinoamérica pueden ofrecer. Tenemos las capacidades para operar en EE. UU., Canadá y Oceanía.
Hablando de Colombia, una tendencia a más impuestos a la minería, un decreto de emergencia económica y un salario mínimo que tuvo un alza de 23 %, ¿qué impacto recibe la compañía?
La minería es de ciclos largos. Un proyecto minero se demora fácilmente 10 años en desarrollarse, desde su etapa temprana hasta llegar a una decisión de construcción. Todo lo que está ocurriendo en este momento genera preocupaciones y un estrés operacional significativo. Pero seguimos siendo optimistas con Colombia. Nuestra visión de mediano y largo plazo es positiva.
Destacado: Mineros nombró a Rafael Casas Plata como gerente del proyecto La Pepa en Chile
Creemos que Colombia tiene un potencial geológico espectacular y sería bonito que ese potencial se empezara a materializar en proyectos en producción, que impacten de manera positiva a las comunidades y a la economía.
