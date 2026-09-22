Acipet presenta propuestas para enfrentar retos energéticos de Colombia

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) celebra una nueva edición de su Congreso de Petróleo, Gas y Energía, poniendo a Bucaramanga como epicentro del debate sobre el futuro de la soberanía energética.
Para dar apertura a esa conversación, Martha Villarreal, presidenta de la Junta Directiva de Acipet, destacó ese escenario como un “laboratorio de ideas” para poner sobre la mesa soluciones que permitan resolver los retos en lo referente a la demanda energética.
“Sabemos que los grandes desafíos de nuestra infraestructura energética no se resuelven con posturas ideológicas. Sino con realidades científicas, rigor presupuestal y viabilidad técnica”, resaltó.
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En ese sentido, la agremiación presentó tres propuestas para fomentar la discusión y trazar una hoja de ruta que permita al país avanzar en esa materia.
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La hoja de ruta
En primer lugar, Acipet propone incentivar la exploración de nuevos pozos de petróleo y gas, tanto continentales como costa afuera. Además, plantea elevar las iniciativas claves en términos de hidrocarburos a la categoría de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES) para proteger la soberanía energética, evitar la importación de recursos y generar empleo e inversión comunitaria.
“Debemos ser claros ante el país. El éxito exploratorio no es un riesgo para la sostenibilidad, es la única garantía de nuestra supervivencia energética. Un pozo exitoso significa décadas de soberanía, nuevas reservas que alejan el fantasma de la importación y un flujo constante de regalías que financia el desarrollo regional”, señaló Villarreal.
Como un segundo punto, el gremio sugiere implementar un plan de choque de eficiencia mediante tecnologías avanzadas de recobro mejorado e innovación técnica en campos maduros para incrementar la producción en el corto y mediano plazo. Eso sumado a la evaluación responsable de yacimientos no convencionales donde la geología y los ecosistemas lo permitan.
Finalmente, la Asociación plantea trazar una hoja de ruta en la que el petróleo y el gas funcionen como el motor financiero para apalancar la transición hacia nuevas fuentes de energía, como el hidrógeno y la geotermia. De la mano de la estabilidad jurídica y técnica para financiar ese proceso de manera sostenible.
“Hagamos que la ciencia se convierta en acción, los recursos en bienestar regional y nuestra ingeniería en el cimiento del futuro energético de Colombia”, concluyó la presidenta de la Junta Directiva.
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