Actho se independiza de la Federación Colombiana de Gestión Humana y nombra a Catalina Rengifo como directora ejecutiva

La Asociación Colombiana de Talento Humano y Organizacional inicia una nueva etapa con un proyecto propio y busca fortalecer su trabajo con profesionales y empresas de todo el país.
Actho, la Asociación Colombiana de Talento Humano y Organizacional, presentó el 6 de octubre de 2026 su desafiliación de la Federación Colombiana de Gestión Humana, tras una decisión de su Asamblea General para desarrollar un proyecto propio.
La organización, antes conocida como ACRIP Región Central, adoptó el nombre Actho luego de su salida de la Federación. Sin embargo, mantiene su personería jurídica y el mismo Número de Identificación Tributaria (NIT), por lo que sus afiliaciones, contratos y programas continúan vigentes en los términos establecidos.
A partir de esta nueva etapa, Actho trabajará con profesionales y organizaciones de gestión humana de todo el país. Sus principales ejes serán el conocimiento aplicado, las experiencias de aprendizaje y la colaboración entre empresas, con énfasis en temas como la incorporación de la inteligencia artificial, la evolución de los modelos de liderazgo y la gestión del cambio cultural.
Catalina Rengifo asume la Dirección Ejecutiva
Desde el 6 de octubre de 2026, Catalina “Caty” Rengifo Botero está al frente de la Dirección Ejecutiva de Actho. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia.
Rengifo cuenta con cerca de 20 años de experiencia en los sectores público y privado. Durante casi una década trabajó en IBM, donde lideró las relaciones con gobiernos y los asuntos públicos en cinco países de América Latina.
Posteriormente, se vinculó a Microsoft, donde estuvo a cargo de la estrategia de filantropía para Sudamérica Hispana y del compromiso de los empleados en la región de las Américas. En esa compañía también dirigió programas de formación en habilidades digitales, ciberseguridad e inteligencia artificial que beneficiaron a más de tres millones de personas. Además, es cofundadora de Mujeres TIC Colombia.
“Actho nace de una decisión de nuestra Asamblea: construir un proyecto propio. Queremos que el talento humano esté en el centro de las decisiones de las organizaciones, y vamos a trabajar con los profesionales y las empresas de todo el país para lograrlo”, señaló la asociación.