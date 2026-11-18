El grupo antioqueño Action Black amplía su presencia en el negocio hotelero con el lanzamiento comercial de su segundo proyecto en Medellín. Se trata de Action Living Avenida Jardín, un complejo de 66 suites ubicado en el sector de Laureles, con el que busca aprovechar el crecimiento del turismo wellness en Colombia.
El anuncio se realizó el pasado 22 de octubre, luego de que la compañía agotara las unidades de su primer desarrollo hotelero, ubicado en la Avenida Bolivariana. Con esta nueva apuesta, la organización busca integrar alojamiento, entrenamiento físico, nutrición y recuperación en un mismo modelo de negocio.
La propuesta se enmarca en una tendencia internacional de hotelería enfocada en el bienestar, que también ha ganado terreno entre marcas como Equinox, en Estados Unidos. A diferencia de los establecimientos tradicionales, el modelo de Action Black busca apalancar su operación en una comunidad de más de 80.000 usuarios recurrentes.
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Este ecosistema incluye diferentes líneas de negocio, como vestuario deportivo con AW, espacios de recuperación física con AFTTER y alternativas de alimentación saludable con Action Bar.
«La hotelería tradicional trata el bienestar como un servicio adicional. En Action Living es el centro del diseño», afirmó Wilder Zapata, CEO de Action Black.
El movimiento también coincide con el crecimiento de la economía mundial del bienestar. Según el Global Wellness Institute, este mercado alcanzó un valor de US$6,8 billones y podría llegar a US$9,8 billones en 2029. Dentro de esta industria, los desarrollos inmobiliarios y hoteleros orientados a la salud movilizaron US$876.000 millones en 2025.
Así será el segundo hotel de Action Black en Medellín
El nuevo proyecto estará ubicado entre el Segundo Parque de Laureles y la Avenida Jardín. Su infraestructura contempla suites de entre 21,7 y 28,1 metros cuadrados, un centro de acondicionamiento físico, zona de restauración y una terraza con vista panorámica.
La comercialización se realizará mediante un esquema asociativo con participaciones desde $250 millones. Según la compañía, los inversionistas podrán acceder a los rendimientos derivados de la operación y a una valorización proyectada de entre 7 % y 9 % anual.
La apuesta se sustenta en el comportamiento del mercado turístico de Medellín. De acuerdo con las cifras entregadas por la empresa, la ciudad registró una ocupación hotelera de 67,6 % durante el primer trimestre de 2025, mientras que corredores como El Poblado y Laureles superaron el 70 %.
Action Black cuenta con operaciones en Colombia, México, España, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y República Dominicana, donde genera más de 5.000 empleos directos e indirectos. Además, reporta un ecosistema de 137 sedes abiertas y próximas a abrir en diferentes mercados.
Con la segunda operación hotelera en Medellín, la compañía también contempla llevar el concepto Action Living a destinos como Guatapé y Cartagena, como parte de su estrategia para ampliar su presencia en el turismo y los servicios asociados al bienestar.