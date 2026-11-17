Postobón destinó $374 millones para fortalecer 17 proyectos productivos de pequeños agricultores de mora, mango y lulo en Colombia. La inversión beneficia a 723 productores de 17 municipios y busca mejorar sus capacidades de producción, almacenamiento y comercialización.
Los recursos se canalizaron a través de HIT Social, programa con el que la compañía vincula a pequeños agricultores a su cadena de abastecimiento. Los proyectos se desarrollaron durante 2026 en Santander, Norte de Santander, Tolima, Bolívar, Cundinamarca, Cauca, Huila y Risaralda.
Las inversiones se concentraron en infraestructura para almacenar y conservar las cosechas, adquisición de equipos y maquinaria especializada y soluciones logísticas para recoger y transportar la fruta.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Entre las iniciativas se encuentra la construcción de un cuarto frío en Piedecuesta, Santander; el fortalecimiento del centro de almacenamiento, acopio y lavado de empaques en Isnos, Huila; y la entrega de equipos de transporte para productores de mango en Bolívar.
También se incluyó la adquisición de máquinas despeluzadoras para el procesamiento de lulo en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, y la adecuación de centros de acopio para asociaciones de productores de fruta en Cauca, algunas de ellas pertenecientes a comunidades indígenas.
Según Catalina Echavarría, directora de la Fundación Postobón, “con estos proyectos buscamos que sean más productivos, que optimicen sus procesos y que sigamos construyendo relaciones de largo plazo con asociaciones que son fundamentales para nuestra cadena de abastecimiento”.
Postobón y sus proyectos productivos
La inversión de 2026 se suma a otros recursos destinados por la compañía al fortalecimiento del campo colombiano. En los últimos cinco años, Postobón ha invertido $2.285 millones en proyectos productivos para pequeños agricultores.
Este acompañamiento incluye asistencia técnica, formalización de asociaciones, entrega de insumos, equipos y seguros paramétricos, formación para agricultores y educación técnica para jóvenes. También contempla iniciativas para impulsar el liderazgo de mujeres agroempresarias.
A través de HIT Social, programa creado en 1997, la compañía busca integrar a pequeños productores a su cadena de valor y garantizar la compra de sus cosechas a precios competitivos.
En 2025, la iniciativa acompañó a 1.765 familias agricultoras organizadas en 44 asociaciones, distribuidas en 37 municipios de 11 departamentos.
Durante ese año, Postobón compró 7.412 toneladas de fruta a estos productores por $12.481 millones. Este volumen representó el 29 % de los requerimientos de mora, mango y lulo para la elaboración de las bebidas HIT y Tutti Frutti.
El programa también reportó la generación de 4.117 empleos rurales y la participación de 550 mujeres agricultoras.