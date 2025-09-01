El Índice Mensual de Actividad Económica de Chile (Imaec) -que agrupa el 90 % del Producto Interno Bruto del país- creció 1,8 % en julio, al compararse con el mismo mes del año anterior, según el más reciente informe del Banco Central.
La cifra, sin embargo, estuvo por debajo de las expectativas del mercado, pues solo aumentó 1 % respecto al mes anterior.
El resultado se explicó por el incremento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción.
Entre tanto, la entidad informó que el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por la minería y los servicios.
“El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,5 %, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,5 % respecto del mes anterior y 3 % en doce meses.
Así se comportaron los sectores
Al desagregar la información, la producción de bienes cayó 0,9 % en términos anuales, como consecuencia de una menor producción de la minería y del resto de bienes.
“La caída de la minería fue explicada por una menor extracción de cobre, hierro y litio, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución del valor agregado de la generación eléctrica”, señaló la entidad.
En tanto, la industria creció como resultado de la mayor fabricación de productos elaborados de metal y químicos.
La actividad comercial, por su parte, se elevó 6,6 %, destacando el comercio mayorista, seguido del minorista. El primero fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipo, alimentos y vestuario; mientras que en el comercio minorista crecieron las ventas realizadas en almacenes de comestibles, grandes tiendas y a través de plataformas de venta online.
Finalmente, los servicios aumentaron 2,6 % en términos anuales por el desempeño de los servicios empresariales y personales, estos últimos impulsados por los servicios de salud.
Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,7% respecto del mes anterior, determinado por los servicios empresariales.