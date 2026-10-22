Adecco lanza premios para reconocer a las empresas más innovadoras en gestión humana en Colombia

Adecco anunció la primera edición de los Innovation Awards 2027, premios que reconocerán a las empresas colombianas que desarrollan iniciativas innovadoras en bienestar laboral, diversidad, tecnología y experiencia de los empleados.
La iniciativa busca destacar a las organizaciones que están transformando la gestión del talento humano y promoviendo mejores condiciones laborales, con estrategias que también contribuyan a mejorar la productividad y los resultados de los negocios.
“Estos premios buscan reconocer a quienes ya están trabajando de manera consistente y disciplinada en procesos innovadores para mejorar el clima laboral, pero también impulsar a las empresas que todavía no ven en estas iniciativas un camino para obtener mejores resultados de crecimiento y productividad”, afirmó Andrés Uribe, director comercial y de marketing de Adecco Colombia.
El directivo señaló que el reconocimiento también busca promover el crecimiento empresarial y económico del país, al considerar que la productividad de los trabajadores es un factor clave para el desarrollo de las compañías.
Cuatro categorías para reconocer la innovación
Los Adecco Innovation Awards 2027 tendrán cuatro categorías. La primera, Innovación en Wellbeing, reconocerá iniciativas de bienestar, calidad de vida y modelos de compensación para los trabajadores.
La segunda, Diversidad, Equidad e Inclusión, destacará estrategias para construir entornos laborales más equitativos y representativos. La tercera, Transformación Digital en Recursos Humanos, premiará el uso de inteligencia artificial, automatización, plataformas tecnológicas y analítica de datos para mejorar la gestión del talento.
La cuarta categoría será Employee Experience más innovadora, enfocada en proyectos que fortalezcan la experiencia de los empleados, el compromiso y el sentido de pertenencia mediante estrategias de transformación cultural.
Para esta primera edición, Adecco contará con la Pontificia Universidad Javeriana como aliado estratégico, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y su Maestría en Gerencia del Talento Humano.
Uribe explicó que la participación de la academia busca garantizar la transparencia y la rigurosidad de la evaluación. Según el directivo, la mayoría de los jurados serán académicos de la universidad, quienes aportarán sus conocimientos para analizar las iniciativas postuladas.
“Nos parece muy importante que quede claro que estos son premios que buscan impulsar la innovación, no una actividad comercial o de marketing”, señaló.
La evaluación tendrá en cuenta aspectos como el nivel de innovación de los proyectos, su alcance, impacto y capacidad para generar valor en las organizaciones.
Fechas de inscripción y premiación
Las empresas podrán inscribir sus iniciativas mediante la página web de la compañía hasta febrero de 2027.
Durante marzo del próximo año se evaluarán y calificarán los proyectos participantes, mientras que la ceremonia de premiación se llevará a cabo en abril de 2027.