Bienestar de empleados tiene impacto en los resultados de organizaciones: claves que deja Sinergia Humana 2026

Este 22 de octubre se realizó en Casa República, Bogotá, el conversatorio Sinergia Humana 2026 organizado por Valora Analitik en alianza con Coomeva Medicina Prepagada, bajo el lema ‘Tu gestión evolucionará con un nuevo ritmo’.
La apertura del espacio, donde estuvieron presentes más de 70 lideres de talento a nivel nacional como invitados, estuvo a cargo de Rodolfo Arana, gerente general de la entidad, el cual hizo énfasis en que “somos conscientes del tema de la salud mental en las organizaciones y es algo que venimos trabajando (..). Hoy como medicina prepagada queremos aportar”.
Agregó además que están creando análisis e indicadores fundamentales para el tema, y como anticipo dijo que hoy en Colombia, sobre todo en la población joven, uno de cada siete tiene problemas de salud mental.
Para lo anterior quieren impactar de forma positiva. “Hoy ya no es un tabú hablar de salud mental y queremos aportar nuestro grano de arena desde medicina prepagada en este segmento”.
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Del bienestar corporativo a la estrategia empresarial: casos reales
Es uno de los paneles del conversatorio, Daniel Enríquez, director de Talento Humano de Alpina, destacó que la cultura organizacional y la conexión de los empleados con el propósito corporativo se han convertido en factores fundamentales para el cumplimiento de la estrategia de las compañías.
Según explicó, uno de los principales cambios en la gestión del talento humano durante los últimos años ha sido reconocer que estos elementos tienen un impacto directo en los resultados de las organizaciones. En ese sentido, señaló que es clave que los colaboradores no solo conozcan el propósito de la empresa, sino que también se identifiquen con él y vivan la cultura organizacional en su día a día.
“Esto es lo que más ha cambiado en la gestión del talento humano en los en los últimos años, es ver cómo la cultura organizacional, la conexión con el propósito tienen resultados directos en la retención del talento”.
Otra de las voceras fue Juanita Giraldo, líder de Relaciones Laborales y Talento en Grupo Argos, y se refirió a las estrategias que implementa el holding para promover el bienestar de sus colaboradores, con énfasis en la creación de entornos laborales seguros desde el punto de vista psicológico.
La directiva explicó que estas iniciativas incluyen alternativas de flexibilidad laboral, como la posibilidad de adaptar los horarios y trabajar de manera remota, así como actividades enfocadas en el bienestar y la promoción de la salud. Según indicó, el objetivo es ofrecer condiciones que permitan a los colaboradores desarrollar sus labores en un entorno favorable y contribuir a que se encuentren en las mejores condiciones posibles.