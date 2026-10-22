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Procuraduría pide al Tribunal de Santander no decretar medida cautelar sobre Santurbán antes de marzo de 2027

Asomineros manifestó que espera que las decisiones sobre Santurbán se tomen con base en lineamientos técnicos y jurídicos.

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Actividad minera. Imagen: Freepik
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La Asociación de Empresas del Sector Minero-Energético en Santander (Asomineros) afirmó que la procuradora delegada para Asuntos Ambientales, Adriana Salcedo, solicitó al Tribunal Administrativo de Santander abstenerse de decretar una medida cautelar que obligue al Gobierno a dar continuidad a la zona de reserva temporal en el macizo de Santurbán antes del 4 de marzo de 2027.

Para Asomineros, la funcionaria solicitó al Tribunal valorar los argumentos y elementos disponibles para establecer la viabilidad técnica y jurídica de dicho proceso.

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Páramo Santurbán Imagen: Observatorio de Ambiente Bogotá

“La discusión se originó tras la expedición de la Resolución 277 del 28 de septiembre de 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente revocó la Resolución 09-70 de ese año, que había extendido hasta marzo de 2029 la vigencia de la zona de reserva temporal sin estudios técnicos ni jurídicos y sin la participación de más de 35.000 personas que se vieron afectadas por la medida”, expresó Asomineros.

La presidente de la organización, Ivonne González, manifestó que todas las decisiones sobre el páramo de Santurbán deben contar con sustento técnico. Asimismo, señaló que el gremio venía advirtiendo sobre presuntas irregularidades en el proceso y la falta de garantías para las comunidades.

Actividad minera. Imagen: Freepik
Actividad minera.
Imagen: Freepik

Uno de los ejemplos señalados fue que, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, según Asomineros, no hubo garantías de participación ciudadana y se adoptaron zonas de reserva temporal a menos de 24 horas de finalizar esa administración.

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El gremio enfatizó que no busca promover medidas regulatorias que generen impactos ambientales en el páramo, pero insistió en que las decisiones que se adopten deben fundamentarse en lineamientos técnicos y jurídicos.

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