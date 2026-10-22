Tesorería de Envigado supera los $11.532 millones en rendimientos financieros y reduce en 99 % gastos bancarios

Con corte al 30 de septiembre de 2026, la Tesorería del Municipio de Envigado registró rendimientos financieros superiores a $11.532 millones y una disminución del 99 % en los gastos bancarios con respecto a la vigencia anterior.
La dependencia señaló que, en un escenario de creciente exigencia para las finanzas territoriales, “estos indicadores evidencian una gestión enfocada en obtener el máximo provecho de los fondos disponibles y, a la vez, optimizar los costos asociados a la operación financiera”.
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Una estrategia que genera valor acompañada de negociación con sector financiero
La hoja de ruta se ha centrado en dos propósitos complementarios: maximizar los rendimientos y disminuir los costos bancarios.
Con ese fin, la liquidez se administra bajo criterios de planeación, rentabilidad, oportunidad y control, de modo que el dinero disponible genere ingresos adicionales mientras permanece destinado al cumplimiento de las obligaciones del municipio.
Paralelamente, el monitoreo constante de las condiciones que ofrece el mercado ha robustecido la toma de decisiones y ha permitido acceder a términos más favorables para la Entidad.
Por otra parte, el relacionamiento con las entidades bancarias ha sido determinante en este desempeño. En este frente se han consolidado los procesos de negociación y la interlocución estratégica con dichas instituciones, en busca de condiciones competitivas tanto en rentabilidad como en costos de operación.
Este enfoque permite capitalizar de mejor manera las oportunidades del mercado y fortalecer la generación de valor para el municipio, siempre bajo principios de responsabilidad y disciplina fiscal.
Así las cosas, con los logros alcanzados, se demuestra que rentabilidad y austeridad pueden avanzar de la mano cuando las decisiones se fundamentan en la planeación, el análisis técnico, la negociación y el seguimiento permanente.