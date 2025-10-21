Agencia Nacional de Minería niega solicitud a Quebradona de suspender obligaciones en mina de cobre

La Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la solicitud presentada por la empresa Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para suspender las obligaciones derivadas del título minero que le fue otorgado.
La decisión la tomó la entidad tras analizar los argumentos y documentos presentados por la compañía.
Según informó la Agencia, la medida fue adoptada por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, que este año recibió dos peticiones de la empresa: una para prorrogar la etapa de exploración del proyecto y otra para suspender las obligaciones contractuales.
En la resolución que niega la suspensión, la ANM señaló que resulta “jurídicamente contradictorio conceder de manera simultánea o consecutiva solicitudes contrarias en cuanto a la dinámica de ejecución del contrato de concesión minera”, pues mientras la prórroga busca extender el tiempo para continuar explorando, la suspensión implicaría detener las actividades.
El documento agrega que la contradicción “se hace evidente cuando, luego de radicar una petición para suspender obligaciones contractuales, el mismo concesionario solicita la prórroga de la etapa de exploración, como sucede en el presente caso”.
Además, la Agencia consideró que la empresa no aportó pruebas suficientes que acrediten la existencia de situaciones excepcionales de fuerza mayor que justifiquen la suspensión de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión.
La decisión ratifica la posición de la ANM de mantener el cumplimiento estricto de los compromisos contractuales en los proyectos mineros en curso, garantizando que las solicitudes de los titulares sean evaluadas conforme al marco jurídico y técnico vigente.
Con esta resolución, la autoridad minera aseguró que se mantiene la transparencia, seguridad jurídica y vigilancia permanente de los proyectos que se desarrollan en el país.