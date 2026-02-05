Ahora | Sergio Fajardo no participará en consulta e irá directo a primera vuelta de elecciones presidenciales de 2026

El exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, anunció este jueves que no participará en las consultas interpartidistas programadas para el próximo 8 de marzo y que, en su lugar, competirá directamente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.
En una carta, el político agradeció a quienes lo invitaron a participar en el mecanismo de consulta, pero señaló que su objetivo de construir una «Nueva Mayoría» no se alinea con ese formato. «Ese objetivo no se consigue en el marco de las consultas. Por eso, voy directo a la primera vuelta presidencial», afirmó.
El candidato definió su propuesta política como una convocatoria que incluya “desde una izquierda moderada, hasta una derecha moderada”, pero también mencionó a una “mayoría amplia, serena y que pueda construir acuerdos para enfrentar las brechas sociales, garantizar la seguridad, y luchar contra la corrupción”.
El plan de Fajardo, según ha dicho en entrevistas, es evitar una confrontación social de los extremos políticos, representados, en su concepto, por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
«Colombia necesita sumar, no dividir; escuchar, no imponer; construir, no destruir», agregó en su comunicación.
Un camino estrecho hacia la presidencia
Con 115 días por delante hasta la primera vuelta electoral, Fajardo reconoció que su campaña arranca «desde atrás» y que enfrenta un camino «largo y estrecho». El candidato manifestó que los extremos políticos buscan que su alternativa desaparezca, pero se mostró determinado a conseguir su objetivo.
la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó el miércoles la inscripción de una tercera consulta presidencial para el 8 de marzo, denominada ‘Consulta de las Soluciones’, que desarrollará junto al exdefensor del Pueblo, Leonardo Huerta.
La nueva consulta se enfocará en los temas de salud, seguridad, educación y lucha contra la corrupción. Esta decisión se produce después de que López no lograra un acuerdo con Fajardo para consolidar una consulta conjunta del centro político, aparentemente debido a diferencias sobre la experiencia de la consulta del Centro Esperanza en 2022.
Con estas definiciones, el panorama electoral colombiano para 2026 se configura con tres consultas programadas para el 8 de marzo -una de izquierda, otra de derecha y la del centro-, que se realizarán en la misma fecha de las elecciones legislativas para el periodo 2026 – 2030.