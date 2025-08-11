Air France cambió horario del vuelo directo Bogotá – París y ahora ofrece cabinas Business y Premium

A partir del próximo 26 de octubre, el horario del vuelo de Air France directo Bogotá – París se ajustará, y despegará a las 9:40 p. m. desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Este nuevo horario estará vigente hasta el 27 de marzo de 2026, con posibilidad de extenderse.
Según informaron desde la aerolínea, este cambio responde a una reorganización operativa que facilitará una mejor conexión con la red internacional de Air France y KLM, permitiendo conectar a los viajeros con más de 200 destinos en Europa, Asia, África y Medio Oriente.
Experiencia mejorada
Además del nuevo horario, Air France ofrece en esta ruta una experiencia mejorada para quienes viajan en sus cabinas Business y Premium, con mayor confort para el descanso nocturno, Wi-Fi a bordo durante todo el trayecto y un menú con gastronomía francesa.
Quienes viajen por esta aerolínea llegan al Terminal 2E del aeropuerto Charles de Gaulle, un punto de conexión ágil y eficiente, diseñado para tránsitos cómodos y rápidos.
Esta medida forma parte de una estrategia global que busca mejorar la experiencia del viajero con detalles sencillos, pero clave.
¿Por qué las aerolíneas cambian sus horarios?
Air France no es la única aerolínea que hace cambios es sus horarios de vuelos, son varias, en especial, las que operan trayectos largos. Estas son algunas de las razones:
Optimización de conexiones: ajustar los horarios permite mejorar la sincronía con otros vuelos en los principales hubs, facilitando que los pasajeros tomen su conexión sin largas esperas.
Condiciones climáticas y estacionales: en invierno o verano, muchos aeropuertos cambian sus operaciones por la luz solar disponible, la demanda o las condiciones meteorológicas.
Demanda de los pasajeros: los horarios nocturnos suelen ser más valorados en rutas largas, porque permiten dormir durante el vuelo y aprovechar al máximo el primer día en destino.
Restricciones aeroportuarias: algunos aeropuertos imponen franjas horarias o límites de operación por razones logísticas o ambientales.
Estrategia comercial: las aerolíneas también ajustan sus horarios para alinearse con los hábitos de sus pasajeros frecuentes o competir mejor con otras rutas similares.