Wingo y Sura lanzan Health Check-In para atraer turismo de bienestar hacia Colombia

Wingo y Sura presentaron al mercado Health Check-In, una iniciativa orientada a impulsar el turismo de bienestar y prevención. A través de una alianza estratégica, las compañías apuestan por un nuevo producto que integra conectividad aérea, alojamiento y chequeos médicos preventivos.
La oferta está dirigida a dos mercados clave: Aruba y Curazao, que se posicionan como el segundo origen más relevante para este tipo de turismo hacia Colombia.
Con ello, Health Check-In busca facilitar el acceso oportuno a servicios preventivos de salud, promoviendo la detección temprana de riesgos y contribuyendo a una mejor calidad de vida. La iniciativa también se enmarca en los esfuerzos por seguir posicionando a Colombia como un destino atractivo para viajeros internacionales interesados en bienestar y servicios especializados de salud.
En esta propuesta conjunta, Wingo aporta la conectividad directa, el reconocimiento de marca en las islas y la plataforma de comercialización; mientras Sura aporta el diseño del chequeo, el acompañamiento clínico y la experiencia en salud preventiva y turismo médico.
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¿De qué va el servicio?
Se trata de un chequeo médico preventivo de baja complejidad, con una duración estimada de cuatro a seis horas. El servicio incluye distintas valoraciones y exámenes orientados a brindar una visión general del estado de salud del paciente.
El producto será comercializado para los ciudadanos de Aruba y Curazao, a través de Wingo Vacations, la plataforma de empaquetamiento de la aerolínea. La oferta combinará vuelos, hospedaje y el chequeo médico ejecutivo con tarifas desde los US$1.020.
El plan está dirigido a mayores de 18 años y contempla una estadía mínima de tres días y dos noches, con reserva hotelera en acomodación doble. Además, los viajeros podrán adquirirlo con hasta seis meses de anticipación.
De esta manera, la propuesta busca resolver en una sola experiencia la logística del viaje, permitiendo que el usuario aproveche su estadía para conocer el destino de su elección dentro de la red de Wingo.
La iniciativa, que nace como un piloto estratégico, estará disponible inicialmente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Una vez validada su efectividad, podrá escalarse a otras islas del Caribe y mercados de Centroamérica, donde la aerolínea ha identificado oportunidades y capacidades de conectividad.
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