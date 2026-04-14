Abren becas de doctorado en Colombia: convocatoria tiene fecha límite y así puede aplicar 

Colombia abrió una nueva convocatoria de becas de doctorado en un momento clave para su competitividad regional. Se trata de 100 cupos disponibles bajo un esquema que busca cerrar brechas históricas en formación avanzada y descentralizar el acceso a estudios de alto nivel, con fechas límite próximas y un proceso de aplicación completamente definido.
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La iniciativa, denominada ‘Del 0.2 al 2.0: Doctorados que llegan a los territorios’, es liderada por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las alcaldías de Soacha y Bucaramanga, así como la Gobernación del Atlántico, en alianza con el sector privado.
La apertura de estas becas se da en un contexto en el que Colombia mantiene un rezago estructural en formación doctoral. El país cuenta con apenas 25,6 doctores por cada millón de habitantes, y el 51 % de los beneficios históricos de este nivel educativo se concentra en Bogotá.
Fechas clave para aplicar a la convocatoria de becas de doctorado
Uno de los aspectos más relevantes para los aspirantes son los tiempos definidos para aplicar. La convocatoria estará abierta hasta el 24 de abril de 2026, pero hay una fecha crítica adicional.
Quienes deseen ingresar a la primera cohorte, que inició el 13 de abril, tienen el plazo máximo para finalizar trámites hasta el 24 de abril.
Cómo aplicar a las becas de doctorado
El proceso de postulación se realiza de forma digital a través del portal oficial: www.alcaldiascol.com. En esta plataforma, los aspirantes deben:
- Diligenciar sus datos personales
- Seleccionar la Universidad UDAVINCI
- Ingresar a la pestaña de doctorados
- Escoger el programa de interés
- Completar la solicitud de inscripción
Podrán aplicar docentes en ejercicio —tanto del sector público como privado— desde educación básica hasta superior, así como funcionarios públicos y profesionales con maestría que acrediten impacto en sus territorios.
Uno de los elementos diferenciales de esta convocatoria es la flexibilización de requisitos en la fase inicial. No se exigirá ensayo, propuesta de investigación ni certificado laboral, lo que busca eliminar barreras de acceso.
Sin embargo, sí deberán adjuntar:
- Diploma de pregrado
- Diploma de maestría
- Certificados de notas (pregrado y maestría)
- Documento de identidad
- Hoja de vida
- Carta de motivación
- Certificados académicos
La convocatoria contempla tres programas doctorales, alineados con áreas estratégicas para el desarrollo regional: Doctorado en Tecnología Educativa: (50 cupos), Doctorado en Administración (30 cupos) y Doctorado en Sistemas Computacionales (20 cupos)
Los programas se desarrollarán en modalidad virtual, con tutorías personalizadas, sesiones sincrónicas y asincrónicas, y espacios presenciales opcionales.
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La asignación será de carácter nacional y se realizará por orden de llegada, aunque no de manera automática. También se evaluarán antecedentes académicos, cumplimiento de requisitos y el impacto del aspirante en su territorio.
No habrá distribución fija por regiones, pero sí se dará prioridad a perfiles con incidencia comprobada en sus comunidades, lo que refuerza el enfoque territorial del programa.