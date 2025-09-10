AirPods Pro 3 permiten traducción en vivo y ya están en preventa en Colombia: este es el precio

Con el lanzamiento de los iPhone 17, Apple también presentó unos nuevos audífonos inalámbricos que están dando de qué hablar en todo el mundo por sus funcionalidades exclusivas.
Se trata de los AirPods Pro 3, que cuentan con el doble de cancelación de ruido en comparación con los AirPods Pro 2, y hasta cuatro veces más en comparación con los originales; también tienen traducción en vivo, por lo que las personas podrán escuchar y entender a alguien en otro idioma.
Según se conoció, los usuarios solo deben encender la función táctil de traducción y llevar puestos los auriculares mientras entablan conversaciones con personas que, si hablan en otro idioma, sus palabras serán traducidas rápidamente gracias a una asistente similar a Siri.
Así mismo, cuando el usuario hable en su idioma nativo, la otra persona podrá leer lo que dice por medio de la pantalla del celular.
Por otro lado, esta nueva generación de audífonos tiene una modificación en el tamaño de las almohadillas, pues ahora hay nuevas dimensiones para que todos puedan usarlos sin que se les caigan.
Otras de las características que impresionaron fueron el sensor de frecuencia cardíaca que permite saber a cuánto late el corazón solo con los AirPods y que hubo una mejora en la batería; ahora, estos permiten hasta 8 horas de reproducción con cancelación de ruido activa.
Preventa en Colombia
Los AirPods Pro 3, que cuentan con un estuche de carga MagSafe y almohadillas de silicón, ya están disponibles para preventa en Colombia a través de la página oficial de Mac Center.
El precio de los AirPods Pro 3 es $1.290.000 y Mac Center ofrece opciones de pago como ‘Plan Cámbialo’, en el que reciben el smartphone, iPad o Apple Watch como parte de pago. Esto solo aplica en tiendas físicas.
Además, permiten pagos a través de Addi, es decir, que la compra del producto se puede financiar desde 6 hasta 24 cuotas. El crédito es inmediato y 100 % online. Solo se necesita la cédula y WhatsApp.
Cabe mencionar que esta es la primera vez que Mac Center pone en preventa tan rápido productos recién lanzados.