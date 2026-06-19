Colombia sumará más rutas submarinas para conectarse a internet: empresa llega con inversión de US$120 millones

En medio de la transformación de la industria de telecomunicaciones que vive Colombia con la fusión de Tigo y Movistar, un nuevo actor en el negocio de la conectividad y el transporte de datos aterriza en el país.
Se trata de LinkMax, una empresa de telecomunicaciones respaldada por el Grupo Hyve Americas, que anunció una inversión superior a US$120 millones para desarrollar infraestructura digital en el país.
La compañía iniciará operaciones desde Barranquilla y conectará a Colombia con redes internacionales a través de cables submarinos, al tiempo que avanzará en el despliegue de una red nacional de fibra óptica para ampliar la capacidad de transmisión de datos hacia el interior del territorio nacional.
La llegada de LinkMax se produce en un momento en el que la demanda de servicios digitales continúa creciendo en Colombia. Según la empresa, el tráfico de datos aumenta más de 20 % al año, impulsado por el uso de servicios en la nube, inteligencia artificial y plataformas de video.
Además, la compañía aseguró que más del 95 % del tráfico internacional de internet del país depende actualmente de ocho cables submarinos que, en promedio, superan los 25 años de operación.
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Así se desplegará el nuevo servicio de internet
En una primera etapa, la oferta de LinkMax estará dirigida a operadores de internet, compañías de telecomunicaciones, carriers y empresas que requieren capacidad internacional de transporte de datos.
La compañía explicó que su infraestructura permitirá ofrecer rutas alternativas para la conectividad internacional del país, con conexiones hacia mercados como Miami, Panamá y Costa Rica.
Posteriormente, la empresa avanzará en el desarrollo de una red nacional de fibra óptica que llevará esa capacidad a diferentes regiones de Colombia y permitirá conectar operadores, centros de datos y empresas.
Según LinkMax, uno de los objetivos de la inversión es aumentar las alternativas de conectividad disponibles para el mercado colombiano y ampliar la oferta de infraestructura para el ecosistema digital.
Barranquilla será el punto de entrada al país
La compañía destacó que escogió a Barranquilla como punto de entrada de sus operaciones en Colombia, aprovechando la ubicación estratégica de la ciudad en las rutas internacionales de telecomunicaciones.
“Colombia tiene la posición geográfica y el potencial para liderar la conectividad de América Latina. Lo que faltaba era infraestructura moderna y resiliente pensada para los próximos años”, afirmó Alex Blanco, CEO de LinkMax y expresidente de la ETB.
La empresa señaló que su plan contempla expandir gradualmente su presencia en el país y participar en distintos segmentos del mercado de telecomunicaciones y conectividad empresarial.
Con esta inversión, Colombia sumará un nuevo operador especializado en infraestructura digital, en un mercado donde el crecimiento del tráfico de datos y la demanda de servicios tecnológicos continúa acelerándose.