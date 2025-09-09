Apple presentó los nuevos iPhone 17, una versión ultradelgada: ¿Qué otros productos lanzó?

Tras una larga espera y varias especulaciones, Apple presentó este martes 9 de septiembre de 2025 el iPhone 17 y una versión Air con la que se espera romper mercado. La compañía también dio a conocer otros productos tecnológicos.
El nuevo teléfono cuenta con una pantalla con alta frecuencia de actualización para un desplazamiento más fluido, un nuevo procesador A19, un escudo cerámico para protegerlo mejor de los arañazos y un revestimiento antirreflectante de siete capas que reduce el deslumbramiento.
La pantalla es de 6,3 pulgadas, lo que es ligeramente más grande que las 6,1 pulgadas del modelo anterior (iPhone 16).
Detalles de los nuevos productos de Apple
El nuevo iPhone 17 Pro de Apple cuenta con una nueva construcción ‘unibody’ que le otorga mayor durabilidad, una batería más grande y mayor memoria.
La compañía además creó un nuevo sistema de gestión térmica para manejar el calor de un chip nuevo y más potente, por lo que el iPhone 17 Pro será mejor para actividades como los juegos, el uso de herramientas de IA y la edición de fotos y videos. Estará disponible en tres colores: plateado, azul oscuro y naranja brillante.
Cuenta con tres cámaras traseras de 48 megapíxeles con zoom mejorado y capacidades para poca luz, y una cámara frontal. Y al adelantar las nuevas funciones de video del iPhone 17 Pro.
Por otro lado, la compañía lanzó el iPhone Air, el modelo más delgado de la historia de Apple; cuenta con una pantalla siempre activa de 6,5 pulgadas y bordes de 5,6 milímetros. Y está fabricado con 80 % de titanio reciclado, también, incluye silicio fabricado por Apple que aportará más potencia de cálculo para las capacidades de IA y mejorará la conectividad inalámbrica.
Estará disponible en cuatro colores: negro espacial, blanco nube, oro claro y azul cielo. El iPhone Air tendrá una cámara trasera y una cámara frontal.
El iPhone Air usará exclusivamente tarjetas SIM electrónicas en todo el mundo para lograr un diseño delgado. Apple afirmó que su batería durará todo el día, aunque no se sabe con certeza cuántas horas.
Según indicaron, el iPhone 17 tiene cuatro veces la resolución en comparación con el 16. Estará disponible en blanco, negro, azul neblina, lavanda y verde salvia.
AirPods Pro 3, the new Apple Watch lineup, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and the all-new iPhone Air—here’s everything we just announced! pic.twitter.com/EDPNjpoUW8— Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025
Los precios
George Rubio, CCO Mac Center, dijo que con este lanzamiento esperan incrementar sus ventas en un 45 % en comparación con el iPhone 16.
“Los AirPods Pro con la nueva funcionalidad de traducción y medición de salud, fortalecen el apetito de los clientes por los headphones de la marca. Sin duda, el producto héroe de la jornada es el iPhone 17 Air: lindo, ligero y con mucho estilo, además de sus capacidades tecnológicas”, aseguró Rubio.
De acuerdo con la presentación, el iPhone 17 comienza en US$799. El iPhone Air va desde US$999. El iPhone 17 Pro tendrá un precio base de US$1099. En Estados Unidos estarán disponibles a partir del 19 de septiembre.
Por ahora, no se sabe con exactitud cuando y a qué precio llegarán a Colombia. Sin embargo, Valora Analitik conoció que este podría aumentar en promedio unos $400.000 en comparación con el valor actual de los iPhone 16.
Otros productos de Apple
AirPods Pro 3: los nuevos AirPods podrán detectar su ritmo cardíaco y las calorías quemadas durante los entrenamientos, traducir idiomas en vivo y sonarán mejor. Desde US$249.
Apple Watch Series 11: incluirá nuevas características como un monitor de presión arterial que podría alertar a los usuarios sobre una posible presión arterial alta o hipertensión. Desde US$399.
Apple Watch Ultra 3: este reloj tendrá una pantalla más grande y conectividad satelital que permite a las personas usar la mensajería y “Find my” incluso si no tienen conectividad celular. También tiene 42 horas de duración de batería. Desde US$799.
Apple Watch SE 3: viene con un chip más potente, lo que significa que ahora tendrá una pantalla siempre activa. Desde US$249.