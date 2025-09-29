Alcaldía de Barranquilla anuncia Luna del Río, la nueva atracción turística en el Gran Malecón

Alejando Char, alcalde de Barranquilla, anunció el montaje de Luna del Río en el Gran Malecón, el nuevo ícono que tendrá la ciudad a disposición de visitantes y locales.
Según el mandatario, el montaje avanza con el levantamiento de las bases de la rueda de la fortuna, que estará ubicada junto al Pabellón de Cristal en el Gran Malecón.
“En un recorrido de 15 a 20 minutos, todos podrán disfrutar una vista espectacular 360° del río Magdalena y de toda nuestra ciudad (…). Consideramos que esta puede ser una de las cinco ruedas más grandes de Latinoamérica, son 262 toneladas con un diámetro de 65 metros, son 44 cabinas climatizadas que van a permitir que la gente vea el río Magdalena en todo su esplendor; por supuesto, el parque Isla Salamanca, el mar Caribe y toda Barranquilla”, explicó Alejandro Char.
Asimismo, el alcalde hizo referencia al nuevo enfoque de inversiones en los hogares. “Hoy los países, después de la pandemia,están invirtiendo mucho más en recreación y entretenimiento. Se calcula que en los últimos cinco años se ha duplicado el gasto de los hogares en recreación y entretenimiento. Entonces, invertir en turismo está generando muchos empleos en las ciudades. Por eso Barranquilla hace esta gran apuesta”.
Así las cosas, afirmaron que, con esta inversión, esperan que el Gran Malecón pase de tener un millón de visitantes al año a dos millones, lo que generará un alza en la economía local en materia de transporte público, los sectores gastronómicos, comercial, hotelero, entre otros.
Detalles de la obra
Según informaron desde la Alcaldía, las piezas de esta estructura, que fueron fabricadas en Italia por la empresa Fabbri Group, están siendo ensambladas en Barranquilla bajo una estricta supervisión. El resultado final será una noria con 44 cabinas climatizadas, cada una con capacidad para seis personas, las cuales serán transparentes para permitir una vista de 360 grados.
El ritmo de movimiento de la rueda, que tendrá 65 metros de diámetro, será continuo, permitiendo el embarque y desembarque de personas en simultáneo. También estará adornada con luces tipo led que serán iluminadas de acuerdo con los momentos que se estén viviendo en la ciudad.
Entre otros detalles, Char aseguró que estará rodeada de más espacios verdes, parque y puntos de venta de comida ligera.
Y agregó: “Yo espero que antes de 45 días la tengamos en prueba, pero, sin duda alguna, será una razón más para venir a Barranquilla, para disfrutar de Barranquilla y para conocer a Barranquilla”.