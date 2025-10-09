Alcaldía de Bogotá abrió cupos para el programa de subsidio de vivienda ‘Reactiva tu Compra’: ¿para quienes aplica?

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), anunciaron que se aumentó el número de subsidios del programa de subsidio de vivienda ‘Reactiva tu Compra’ previstos para el año 2025.
En ese sentido, el aumento pasó de 6.000 a 7.500 subsidios. Estos 1.500 cupos del programa se asignarán a los hogares que ya están en proceso de solicitud en Bogotá.
¿Para quienes aplican los nuevos cupos del programa?
Como lo anunció la entidad, a mediados de enero de este año, Bogotá proyectó entregar 6.000 subsidios del programa ‘Reactiva tu Compra’ a igual número de hogares durante 2025.
Sin embargo, el auge del programa y la alta cantidad de hogares que, cumpliendo los requisitos y habiendo adelantado el proceso, se quedaron sin cupo, llevaron a la Secretaría a habilitar 1.500 nuevos cupos que beneficiarán a más hogares que se encontraban en proceso de postulación, en lista de espera o en cola, en el sistema de vivienda SUAV (Sistema Único de Acceso a la Vivienda de Bogotá).
La medida no implica la apertura de nuevas convocatorias, sino que busca dar respuesta a las familias que cumplieron los requisitos y se encuentran en proceso de postulación a través del SUAV, a la espera de una oportunidad para acceder al subsidio. En enero de 2026, la entidad dará a conocer el número de subsidios a asignar durante ese año.
De igual manera, ingresando a través de este enlace podrá encontrar toda la información relacionada con el programa y los requisitos para aplicar.
“La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) le recuerda a las familias bogotanas que este subsidio se debe gestionar con el enajenador (vendedor) de la vivienda y que ninguna persona u organización está autorizada para cobrar o pedir favores a cambio de un subsidio de vivienda del Distrito”, concluye la entidad.