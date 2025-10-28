Alcaldía de Cali anuncia alternativa de préstamo para microempresarios; así pueden acceder

La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la plataforma de microcréditos online Monet, anunció una alternativa de préstamo de bajo monto para emprendedores y micronegocios del sector formal e informal.
La iniciativa se presenta en el marco de la campaña ‘Desvárate, una salida rápida para el gota a gota’.
Mábel Lara, secretaria de Desarrollo Económico señaló que con esta estrategia “le estamos dando a los micronegocios de Cali una alternativa real y segura frente al gota a gota (…). Nos permite ofrecer créditos sin intereses que alivian el flujo de caja de nuestros emprendedores y los conectan con una ruta de inclusión financiera digna y responsable”.
Y es que, según el último reporte de inclusión financiera de la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, solo el 17,5 % de un total de los más de 213.000 micronegocios de la ciudad, con más de un año de antigüedad, solicitaron un crédito en el último año; y el 59,7 % no pide créditos por miedo a endeudarse; un porcentaje mayor que en otras ciudades.
Por otra parte, basándose en la última encuesta del DANE, el uso de préstamos informales conocidos como ‘gota a gota’ aumentó del 13 % al 24 %, mientras que los créditos otorgados por entidades financieras formales disminuyeron del 72 % al 52 %.
“Precisamente nuestro objetivo es, junto con la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Desarrollo Económico, lograr que entre los actores del sector público y privado luchemos por erradicar el ‘gota a gota’ a través de nuestra plataforma, que permite el acceso a créditos inclusivos”, comentó María Camila Fajardo, directora de inclusión financiera de Monet.
Más detalles de la alianza
La Alcaldía de Cali afirmó que con esta alianza buscan fortalecer las alternativas de financiación a micronegocios y emprendedores para que tengan capital de trabajo y combatir el ‘paga diario’.
A detalle, los prestamos están dirigidos a personas mayores de edad con ingresos mínimos de $1 millón, y que tengan cuenta bancaria, Nequi o DaviPlata.
Los créditos son otorgados con un plazo de 30 días y están disponibles también para personas reportadas en centrales de riesgo. Los interesados pueden hacer la solicitud por medio del siguiente enlace.
Así las cosas, la estrategia ‘Desvárate, una salida rápida para el gota a gota’, conecta a micronegocios del sector formal e informal con la fintech Monet, la cual ofrece créditos entre $50.000 y $500.000 sin intereses.
