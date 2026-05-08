Opinión | Vértigo demográfico: el «Sprint» que redefinirá la economía colombiana

Por: Oswaldo Restrepo. Md
Colombia está entrando en la transformación demográfica más importante de toda su historia republicana, pero el verdadero problema no es únicamente que estamos envejeciendo, el verdadero problema es la velocidad.
Mientras las economías desarrolladas tuvieron más de un siglo para adaptarse al envejecimiento de su población, Colombia deberá atravesar una transición similar en apenas unas décadas. Lo que Europa vivió lentamente, nosotros lo experimentaremos comprimido.
Y cuando los cambios históricos ocurren demasiado rápido, las instituciones suelen quedarse atrás.
El país se acerca silenciosamente a un punto de inflexión que transformará el mercado laboral, el sistema de salud, el consumo, las familias y la productividad nacional. La pregunta ya no es si Colombia va a envejecer.
La pregunta es si nuestras estructuras económicas fueron diseñadas para soportarlo.
Europa tuvo tiempo. Colombia no.
La historia del envejecimiento global es, en gran parte, una historia sobre tiempo de adaptación.
Francia tardó aproximadamente 115 años en pasar de un 7 % a un 14 % de población adulta mayor. Suecia necesitó cerca de 85 años. Estados Unidos casi siete décadas. Incluso países como Alemania o Reino Unido atravesaron procesos graduales que les permitieron ajustar lentamente sus sistemas de salud, pensiones, infraestructura urbana y productividad laboral.
Ese tiempo fue decisivo, permitió que sus economías, acumularan riqueza, fortalecieran instituciones, desarrollaran sistemas previsionales, y construyeran capacidad fiscal suficiente para sostener una población envejecida.
Europa envejeció lentamente y, sobre todo, envejeció siendo rica. Colombia enfrenta un escenario radicalmente distinto. Está envejeciendo mientras aún intenta resolver, informalidad laboral, baja productividad, debilidad fiscal, desigualdad estructural, y fragmentación del sistema de salud.
Nuestra transición no tendrá la comodidad histórica de un siglo de preparación. Tendrá la presión de apenas una generación.
Gráfica 1 — “El Sprint Demográfico”
La velocidad importa porque las economías necesitan tiempo para adaptarse, las ciudades necesitan tiempo para rediseñarse, los sistemas pensionales necesitan tiempo para acumular reservas. Los sistemas de salud necesitan tiempo para migrar desde modelos reactivos hacia modelos preventivos.
Pero Colombia está entrando en una carrera contra el reloj demográfico y cuando las transformaciones sociales avanzan más rápido que la capacidad institucional de respuesta, aparecen tensiones estructurales profundas: presión fiscal, desaceleración económica, crisis de cuidado, pérdida de productividad, y aumento de dependencia.
El problema no es únicamente cuántos adultos mayores tendremos, el problema es que el país todavía funciona bajo supuestos diseñados para una población joven.
El fin silencioso del bono demográfico
Durante décadas, Colombia se benefició de una ventaja invisible, el bono demográfico.
En términos simples, significa que la población económicamente activa superaba ampliamente a la población dependiente. Había más personas trabajando, produciendo y cotizando que personas requiriendo soporte económico.
Esa estructura fue uno de los motores silenciosos del crecimiento latinoamericano.
Más trabajadores significaban, mayor consumo, mayor producción, más recaudo tributario y más capacidad de expansión económica. Pero los bonos demográficos no duran para siempre y Colombia se acerca rápidamente a su final.
Las tasas de natalidad han disminuido de forma sostenida mientras la esperanza de vida continúa aumentando. El resultado es una inversión progresiva de la pirámide poblacional.
Por primera vez en nuestra historia moderna, el país comenzará a tener proporcionalmente menos jóvenes sosteniendo a más personas mayores. Ese cambio altera toda la arquitectura económica. Porque cuando disminuye la población joven, disminuye la base cotizante, disminuye el reemplazo laboral y aumenta la presión sobre los sistemas de salud y protección social.
Lo más inquietante es que este cambio ocurre lentamente al principio y luego sucede de golpe.
2036: el año del Gran Cruce
Existe una fecha que podría redefinir completamente el futuro económico colombiano 2036. Ese año, según proyecciones demográficas, Colombia alcanzará un punto histórico, habrá más personas mayores de 60 años que menores de 15.
Ese evento marca el final definitivo del bono demográfico colombiano.
Gráfica 2 — “El Gran Cruce”
El impacto económico de este cruce será profundo. Habrá proporcionalmente: menos trabajadores jóvenes, menos reemplazo generacional, menos cotizantes, y más personas requiriendo atención médica, acompañamiento y soporte económico.
Esto tensionará simultáneamente la productividad, recaudo tributario, mercado laboral, consumo, gasto público, y sostenibilidad pensional. Pero quizás el cambio más importante será cultural, porque el envejecimiento no ocurre únicamente en las estadísticas, ocurre dentro de las familias.
La nueva economía del cuidado
Durante décadas, la estructura social colombiana asumió implícitamente que siempre existirían suficientes personas jóvenes para cuidar y sostener a las generaciones anteriores, ese supuesto empieza a desaparecer.
A medida que disminuye la natalidad y aumenta la longevidad, millones de hogares enfrentarán nuevas dinámicas: hijos únicos cuidando padres durante años, familias multigeneracionales, adultos mayores viviendo solos y cuidadores informales sometidos a enormes niveles de agotamiento emocional y financiero.
La economía del cuidado dejará de ser un asunto exclusivamente privado, se convertirá en una variable macroeconómica que tendrá consecuencias profundas sobre productividad y bienestar social, porque cuando millones de personas deben dedicar parte importante de su tiempo al cuidado, disminuye participación laboral, aumenta agotamiento, disminuyen ingresos y crece la carga emocional sobre las familias. En muchos casos, las mujeres asumirán desproporcionadamente estas responsabilidades, profundizando brechas laborales y económicas existentes.
La longevidad transforma también la estructura emocional de la sociedad. La soledad, por ejemplo, empieza a emerger como uno de los grandes problemas sanitarios del siglo XXI. Diversos estudios internacionales ya muestran correlaciones entre aislamiento social, deterioro cognitivo, depresión y aumento de enfermedades crónicas.
Envejecer no significa únicamente sumar años de vida, significa transformar profundamente la manera en que convivimos, trabajamos y cuidamos.
La relación de dependencia, el verdadero fantasma económico
Existe un indicador poco discutido fuera de círculos técnicos, pero que podría convertirse en una de las variables más importantes del futuro colombiano: la relación de dependencia. En términos simples, mide cuántas personas dependientes existen por cada persona en edad productiva.
Cuando la población joven y trabajadora es amplia, la carga económica se distribuye relativamente bien, pero cuando aumenta rápidamente la proporción de adultos mayores, la presión sobre quienes producen y cotizan crece de forma acelerada, ese es el verdadero desafío estructural del envejecimiento.
No se trata únicamente de cuántas personas viven más tiempo, se trata de cuántas personas deberán sostener económicamente esa longevidad.
Si la productividad no aumenta suficientemente rápido, el país enfrentará tensiones simultáneas, más gasto público, mayor presión tributaria, menor crecimiento potencial y sistemas sociales financieramente exigidos. Muchos países desarrollados ya enfrentan este dilema, la diferencia es que Colombia llegará a él con menores niveles de riqueza acumulada.
Colombia no solo envejece rápido, envejece biológicamente más vulnerable
Existe además un problema silencioso que rara vez aparece en el debate público. La población colombiana no solo está envejeciendo aceleradamente, está llegando a la vejez con altos niveles de deterioro metabólico y enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, inflamación sistémica y trastornos del sueño aparecen cada vez más temprano.
Eso significa que millones de personas podrían vivir más años, pero no necesariamente más años funcionales, y ahí aparece uno de los mayores desafíos económicos del siglo XXI, porque el verdadero costo del envejecimiento no proviene únicamente de vivir más tiempo, proviene de vivir más tiempo con dependencia.
Actualmente, una proporción significativa del gasto sanitario colombiano se concentra en enfermedades crónicas y condiciones asociadas al deterioro funcional. Y todo indica que esa presión aumentará de manera importante durante las próximas décadas.
Gráfica 3 — “La presión silenciosa sobre el gasto en salud”
El desafío ya no es únicamente aumentar esperanza de vida, será preservar autonomía, movilidad, claridad cognitiva y funcionalidad durante más años. Porque una sociedad donde millones de personas pierden independencia prematuramente enfrenta no solo una crisis sanitaria, enfrenta también una crisis productiva.
Un país diseñado para otra demografía
Existe una realidad incómoda que apenas comienza a hacerse visible. Gran parte de Colombia fue diseñada para una estructura poblacional que ya está desapareciendo. Nuestras ciudades, sistemas laborales, modelos pensionales, infraestructura sanitaria, incluso nuestras dinámicas familiares.
Todo fue construido bajo el supuesto de una población predominantemente joven.
Pero el país que viene será distinto. Las próximas décadas exigirán repensar, movilidad urbana, acceso a servicios, cuidado domiciliario, productividad laboral, sostenibilidad sanitaria y estructuras de protección social.
El envejecimiento acelerado no será únicamente un fenómeno estadístico, será una fuerza capaz de rediseñar la economía colombiana desde sus cimientos.
El reloj ya empezó a correr
Durante mucho tiempo, el envejecimiento poblacional fue visto como un problema lejano, propio de Europa o Japón. Hoy dejó de ser una proyección, se convirtió en una cuenta regresiva, y las decisiones que Colombia tome durante esta década determinarán cómo lucirá el país durante la segunda mitad del siglo XXI.
El envejecimiento acelerado obligará a replantear, productividad, sostenibilidad fiscal, estructura laboral, salud pública y dinámicas familiares.
Pero también abrirá nuevas preguntas sobre la capacidad de adaptación de nuestras instituciones y organizaciones.
Las empresas que comprendan primero la magnitud de este cambio tendrán ventajas difíciles de replicar. Porque en los próximos años, incluso el capital humano comenzará a medirse de manera distinta.
Y muchas organizaciones descubrirán que la biología, la energía y la capacidad funcional de sus líderes y trabajadores también terminarán convirtiéndose en variables económicas críticas.