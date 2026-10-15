Alquería entra al top 5 de las mejores empresas para la población general colombiana, según Merco 2026

Alquería se ubicó en el quinto lugar del ranking de las mejores empresas para la población general en Colombia, según Merco Empresas 2026. El resultado pone a la compañía en el top 5 de esta clasificación, que recoge la percepción de la población general sobre las empresas que operan en el país.
En el ranking general de empresas con mejor reputación corporativa en Colombia, Alquería alcanzó la posición 11 en 2026, con 7.440 puntos, y avanzó dos puestos frente a la edición de 2025, cuando ocupó la posición 13.
Por su parte, en el ranking sectorial de Alimentos, la compañía ascendió del cuarto al segundo lugar frente a la edición anterior.
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Logros de Alquería y sus iniciativas
Alquería ha evolucionado de una compañía reconocida principalmente por sus productos lácteos a una empresa de alimentos multimarca y multicategoría.
Su portafolio incluye marcas como Alquería, Freskaleche, Quesos Del Vecchio y Vitad, con productos que abarcan leches, avenas, yogures, bebidas, cremas, quesos, arequipes y snacks. Esta diversificación le permite participar en diferentes categorías del mercado y ampliar las ocasiones de consumo de sus productos.
La compañía también mantiene una relación cercana con el comercio tradicional colombiano y llega a más de 160.000 tenderos en el país. Estos comerciantes cumplen un papel fundamental en la distribución de alimentos y en el abastecimiento cotidiano de miles de comunidades.
Para fortalecer esta relación, Alquería impulsa iniciativas de transformación digital como Cashless, una plataforma que permite a los tenderos pagar sus pedidos mediante códigos QR y enlaces de pago.
En el campo colombiano, Alquería desarrolla Vaca Madrina, un programa que acompaña a productores de leche para mejorar la productividad de sus fincas y promover prácticas ganaderas más sostenibles.
Durante 2025, la compañía invirtió más de $700 millones en asistencia técnica, innovación y soluciones para los productores participantes. Entre los resultados reportados se encuentran avances en productividad y acciones de conservación y restauración de ecosistemas.
La sostenibilidad también forma parte de la gestión empresarial de Alquería. En 2025, la compañía destinó más de $50.000 millones a inversión social y ambiental, de acuerdo con información corporativa publicada en 2026. Estas acciones se articulan con su compromiso como Empresa B, modelo que integra objetivos económicos, sociales y ambientales en la gestión del negocio.