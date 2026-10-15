El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó el fin y la liquidación del programa ‘Caminos Comunitarios para la Paz’, una de las principales iniciativas del expresidente Gustavo Petro que apenas logró un 12 % de avance en sus cuatro años de gobierno.
Así lo dijo el director de la entidad, Juan Camilo Ostos, en un debate ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, en el cual detalló que en este plan hubo un fuerte rezago frente a las metas planteadas originalmente.
Razones de por qué se acaba el programa de Petro de Caminos Comunitarios para la Paz
De acuerdo con las cifras, el plan inicial preveía una intervención masiva en las zonas más apartadas del territorio nacional, pero el resultado real de obra quedó muy lejos de lo programado.
“Caminos Comunitarios para la Paz contempló la intervención de 33.000 jm de vías terciarias y apenas se ejecutó e intervino 4.000 km. Estamos hablando de un déficit de 29.000 kilómetros de intervención de lo planeado a lo eficazmente ejecutado. Y ese programa lo estamos liquidando”, dijo el funcionario.
Y añadió que, por esta razón, se avanza en el proceso de liquidación administrativo, el cual busca cerrar los compromisos no ejecutados para redireccionar la capacidad técnica del Invías hacia una nueva estrategia.
Ante esta situación, el representante Víctor Salcedo, quien hace parte de la Comisión de Cuentas Legales, aseguró que al cierre de 2025, cerca de medio billón de pesos se congelaron en el Invías debido a que el Ministerio de Hacienda «se negó a girar los recursos, poniendo en riesgo la continuidad de las obras estratégicas que se encuentran en ejecución».
Y añadió: «No fue incapacidad técnica ni mala planeación de las entidades: fue un ahogamiento de caja desde el Ministerio de Hacienda«.
‘Los Caminos del Tigre’, la apuesta de De La Espriella
Para reemplazar el esquema anterior, el gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en la estructuración del programa ‘Los Caminos del Tigre’, una iniciativa que amplía el alcance de las obras para atender no solo vías terciarias, sino también vías secundarias y corredores de impacto regional.
Según detalló el director del Invías, la nueva política tiene como meta global la intervención de 30.000 kilómetros de carreteras mediante contratos de rehabilitación, mantenimiento periódico y construcción de obra nueva.
Asimismo, Ostos anticipó que de cara a la vigencia 2027 el sector transporte proyecta estructurar un nuevo mecanismo de financiación para acelerar los proyectos en marcha y respaldar el paquete denominado ‘Vías de la Patria Milagro’.
Lo anterior irá de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo, que se deberá discutir y aprobar en el Congreso durante el primer semestre de 2027.