Altos funcionarios de Venezuela habrían propuesto a Trump un gobierno de transición sin Maduro tras aumento de tensión

Este 16 de octubre, se conoció que, en los últimos meses, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, actuando como representantes de un grupo de altos funcionarios del Gobierno de Venezuela, han impulsado de manera discreta diversas gestiones con el fin de mostrarse ante Washington como una opción “más aceptable” frente al gobierno de Nicolás Maduro.
Así lo informó El Nuevo Herald de Miami, basándose en información de personas que tuvieron conocimiento de las conversaciones.
Según el medio, las propuestas, que contaron con la aprobación de Maduro, fueron canalizadas por medio de intermediarios en Catar, con el objetivo de convencer a diversos sectores del Gobierno estadounidense que “un madurismo sin Maduro podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando la estabilidad política sin desmantelar el aparato de poder”.
Así las cosas, revelaron las dos propuestas presentadas a Estados Unidos, tanto en abril como en septiembre. Ambas relacionadas con que Maduro no permanezca en el poder.
“Delcy Rodríguez actuaría como figura de continuidad institucional, mientras que el general retirado Miguel Rodríguez Torres —actualmente exiliado y sin parentesco con los hermanos Rodríguez— encabezaría un gobierno de transición”, afirmó el medio.
Como argumento, según lo revelado por El Nuevo Herald, los hermanos Rodríguez figuran como una versión “más digerible”, pues no han sido acusados por la justicia estadounidense de narcotráfico. No obstante, señaló que exfuncionarios del régimen han implicado a ambos hermanos en operaciones de apoyo logístico y lavado de dinero.