Anato respalda decreto que endurece reglas para quienes prestan servicios de hotelería y turismo

En junio de 2026, el Registro Nacional de Turismo (RNT) contabilizó aproximadamente 12.000 agencias de viajes inscritas en Colombia, lo que representó un crecimiento de 10,3 % frente al mismo mes de 2025. No obstante, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) señaló que el aumento en el número de registros debe ir acompañado de mecanismos más sólidos de verificación y seguimiento a los prestadores de servicios turísticos.
El gremio respaldó las modificaciones propuestas al Registro Nacional de Turismo y aseguró que representan un paso para fortalecer la formalidad, la actualización de la información, la inscripción, la verificación y el control de los operadores del sector, con el objetivo de generar confianza entre los viajeros.
“La reglamentación del Registro Nacional de Turismo es el mejor regalo que le puede dejar el Gobierno al sector, porque fortalece la formalidad, protege al viajero y permite avanzar hacia un sector más transparente y competitivo. Desde Anato consideramos fundamental que estos cambios se implementen de manera clara, gradual y que no se traduzcan en cargas innecesarias para quienes ya operan formalmente”, afirmó Paula Cortés, presidente de Anato.
Entre las principales modificaciones, la asociación destacó que el registro permitirá una mayor trazabilidad sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos a los prestadores de servicios turísticos, gracias a la interoperabilidad en tiempo real entre las entidades involucradas.
Además, las cámaras de comercio asumirán la verificación de la documentación presentada por los prestadores, mientras que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá acceder a esa información en tiempo real para ejercer labores de seguimiento y control.
En el caso de las empresas que ofrecen turismo de aventura, el proyecto establece la obligación de presentar un certificado sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad, expedido por un organismo evaluador acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).
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“Este decreto no debe entenderse como una medida excluyente. Es importante corregir ese mensaje porque se ha malinterpretado. Lo que buscamos es que haya oportunidades para todos los actores del turismo bajo reglas claras, con mayor formalidad y con estándares que le permitan al turista extranjero sentirse seguro en todos los aspectos cuando llegue a nuestro país”, concluyó Cortés.