Andrés D.C. acuerda nuevas medidas de seguridad tras incidente con consumidores

El restaurante Andrés D.C. implementará una serie de acciones para reforzar la seguridad y protección de sus clientes, luego del incidente ocurrido el pasado 5 de septiembre. Así lo confirmó LexVibe, firma que representa a un grupo de consumidores afectados, tras sostener conversaciones con la cadena de restaurantes.
Las medidas incluyen: Verificación y eliminación de riesgos similares al que provocó el accidente, capacitación reforzada en primeros auxilios para el personal del restaurante y análisis de riesgos independiente, a cargo de un tercero especializado.
“Medidas inmediatas y efectivas”
El comunicado destaca que Andrés D.C. representa un ícono de la cultura gastronómica colombiana y que la intención de las partes es garantizar la seguridad integral de los consumidores.
“La corrección real de los mercados no se da con sanciones, se logra con medidas y compromisos inmediatos y efectivos de no repetición”, señala el pronunciamiento.
Asimismo, LexVibe solicitó a las autoridades que han intervenido en el caso actuar con diligencia, pero sin poner en riesgo la sostenibilidad de una empresa.
“Solicitamos a las autoridades que han actuado con tanta diligencia frente a este caso, no poner en riesgo la sostenibilidad de una empresa colombiana que genera miles de empleos y que está actuando de la manera correcta frente a un accidente respecto del cual se han tomado todas las medidas para garantizar la no repetición para consumidores, y nuestra intención es la garantía de la seguridad y protección integral de consumidores; la corrección real de los mercados no se da con sanciones, se logra con medidas y compromisos inmediatos y efectivos de no repetición”, se lee en el comunicado.
El restaurante reiteró en público las excusas a los clientes que resultaron involucrados en el incidente, entre ellos Javier Moreno y Gabriel Robledo, representados por el abogado Juan Pablo López Pérez.
Con estas acciones, se busca cerrar el episodio con garantías de no repetición y mantener la confianza en uno de los establecimientos más emblemáticos de la capital.