Andrés D.C. acuerda nuevas medidas de seguridad tras incidente con consumidores

El compromiso del restaurante incluye medidas inmediatas de no repetición con un plan de acción.

Andrés Carne de Res D.C
Andrés Carne de Res D.C. Foto: tomada de la página web del restaurante Andrés Carne de Res.

El restaurante Andrés D.C. implementará una serie de acciones para reforzar la seguridad y protección de sus clientes, luego del incidente ocurrido el pasado 5 de septiembre. Así lo confirmó LexVibe, firma que representa a un grupo de consumidores afectados, tras sostener conversaciones con la cadena de restaurantes.

Las medidas incluyen: Verificación y eliminación de riesgos similares al que provocó el accidente, capacitación reforzada en primeros auxilios para el personal del restaurante y análisis de riesgos independiente, a cargo de un tercero especializado.

“Medidas inmediatas y efectivas”

El comunicado destaca que Andrés D.C. representa un ícono de la cultura gastronómica colombiana y que la intención de las partes es garantizar la seguridad integral de los consumidores.

“La corrección real de los mercados no se da con sanciones, se logra con medidas y compromisos inmediatos y efectivos de no repetición”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, LexVibe solicitó a las autoridades que han intervenido en el caso actuar con diligencia, pero sin poner en riesgo la sostenibilidad de una empresa.

“Solicitamos a las autoridades que han actuado con tanta diligencia frente a este caso, no poner en riesgo la sostenibilidad de una empresa colombiana que genera miles de empleos y que está actuando de la manera correcta frente a un accidente respecto del cual se han tomado todas las medidas para garantizar la no repetición para consumidores, y nuestra intención es la garantía de la seguridad y protección integral de consumidores; la corrección real de los mercados no se da con sanciones, se logra con medidas y compromisos inmediatos y efectivos de no repetición”, se lee en el comunicado.

El restaurante reiteró en público las excusas a los clientes que resultaron involucrados en el incidente, entre ellos Javier Moreno y Gabriel Robledo, representados por el abogado Juan Pablo López Pérez.

Con estas acciones, se busca cerrar el episodio con garantías de no repetición y mantener la confianza en uno de los establecimientos más emblemáticos de la capital.

