La Agencia Nacional de Minería (ANM) interpuso demandas contra la compañía minera Prodeco por las diferencias surgidas en los procesos de liquidación de dos contratos de explotación de carbón térmico en el departamento del Cesar (en Colombia).

Cabe recordar que, en febrero de 2021, Prodeco renunció a cinco títulos mineros. Sin embargo, en septiembre del mismo año la ANM solo aceptó la terminación de tres de estos, los cuales fueron objeto de liquidación durante la vigencia 2023. En el marco de estos procesos de liquidación surgieron diferencias relacionadas con bienes objeto de reversión y el estado de las minas, entre otras.

Las dos demandas fueron interpuestas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y específicamente se refieren a los contratos No. 044 de 1989 y No. 285 de 1995, cuyos titulares eran las sociedades C.I. Prodeco S.A. y Carbones de la Jagua S.A., respectivamente.

Estos contratos pertenecían a la explotación de carbón térmico a cielo abierto de minería a gran escala en los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico y El Paso, en el departamento del Cesar.

“Finalizada la liquidación de los contratos y la definición de los bienes que en concepto de la ANM deben revertir gratuitamente a la Nación, encontramos diferencias sobre los bienes en reversión y el estado de una de las minas del complejo de La Jagua, de manera que estamos acudiendo a la justicia ordinaria para defender el interés de la Nación y exigir el cumplimiento pleno de las obligaciones contractuales de la empresa Prodeco” señaló el presidente de la ANM, Álvaro Pardo.

La Agencia estima el monto de la reclamación en más de 200.000 mil millones de pesos, por la no reversión total de los bienes que fueron utilizados para la explotación de la mina Calenturitas (contrato No. 044 de 1989) y por la no preservación y conservación del título minero, debido a las inundaciones presentadas en la mina de La Jagua (contrato No. 285 de 1995).