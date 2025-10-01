Aplazan audiencia contra Nicolás Petro en Barranquilla: ¿Cuál es la nueva fecha de imputación?

La audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue postergada este miércoles 1 de octubre en Barranquilla. El Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías no instaló la diligencia debido a una solicitud de aplazamiento presentada por la defensa.
El abogado Alejandro Carranza, representante de Nicolás Petro, pidió posponer la cita alegando que debía atender otra audiencia en Bogotá, en la que actúa como apoderado del presidente Petro en calidad de víctima. La jueza aceptó el argumento y enfatizó que el procesado tiene derecho a estar asistido por un abogado de confianza, por lo que no podía ser reemplazado por un defensor público.
La diligencia estaba programada para que la fiscal Lucy Laborde presentara imputación por presuntos delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Según la investigación, el exdiputado del Atlántico habría participado en el direccionamiento irregular de contratos en 2021, favoreciendo a la Fundación Consciencia Social, donde resultaron beneficiados allegados y familiares de su entonces pareja, Day Vásquez.
La Fiscalía sostiene que el exdiputado, junto a Vásquez, se benefició de estas gestiones, lo que configuraría un esquema de contratación irregular. Sin embargo, Nicolás Petro ha insistido en que se trata de una persecución en su contra.
Pese a que la Fiscalía argumentó que la audiencia había sido citada con antelación, el juzgado determinó que debía protegerse el derecho del acusado a contar con la defensa de su elección. Por ello, la diligencia fue reprogramada para el 10 de noviembre.
Con este aplazamiento, el proceso judicial contra el hijo del presidente Petro se mantiene en pausa, a la espera de que el juez de control de garantías escuche formalmente la imputación de cargos y la Fiscalía exponga su solicitud de medida de aseguramiento.