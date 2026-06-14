Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de Abelardo, confirma que revivirán Mi Casa Ya

A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, Mauricio Gómez Amín, uno de los principales voceros y jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella, aseguró que su única prioridad es concentrarse en el cierre de campaña.
Durante una entrevista con Valora Analitik, Gómez afirmó que la campaña se encuentra enfocada en recorridos territoriales, especialmente en la región Caribe, y en la búsqueda de los votantes indecisos de cara a la jornada electoral del próximo 31 de junio.
“Estamos en las calles, recorriendo la región Caribe, con una campaña muy ciudadana, muy popular, casa a casa, puerta a puerta”, señaló.
La apuesta económica: reducir corrupción, evasión y tamaño del Estado
El excongresista insistió en que el próximo gobierno necesitará “el mejor ministro de Hacienda de la historia” para enfrentar la situación fiscal que dejaría la administración actual.
Uno de los principales planteamientos defendidos por Gómez durante la entrevista fue la reducción del tamaño del Estado en un 40 %, propuesta que, según dijo, permitiría generar ahorros cercanos a $70 billones.
El dirigente aseguró que un eventual gobierno de De la Espriella también buscaría combatir la corrupción y fortalecer la lucha contra la evasión tributaria para obtener recursos adicionales.
“Si usted reduce la corrupción, aprieta y moderniza la DIAN y reduce el Estado, ahí hay más de $200 billones para poner la casa en orden”, afirmó.
Ante las críticas por la eliminación y fusión de entidades públicas y ministerios, que dejarían a muchos sin empleo, la campaña planteó una mayor participación del sector privado en la generación de empleo para absorber parte de los trabajadores que podrían verse afectados.
Salud, vivienda y seguridad entre las prioridades
Gómez señaló que el programa de gobierno contempla un plan de choque para el sistema de salud por $10 billones con el objetivo de garantizar el suministro de medicamentos y reducir los tiempos de atención.
Asimismo, reiteró la intención de reactivar el programa de vivienda social Mi Casa Ya y facilitar el acceso al crédito para hogares de estratos 1, 2, 3 y 4.
En materia de seguridad, sostuvo que la prioridad será recuperar el control territorial mediante un fortalecimiento de la Fuerza Pública y un seguimiento permanente a los resultados de ministros y altos mandos militares.
“Ministro que no cumpla, se va. General que no dé resultados, se va”, aseguró.
Frente a los respaldos que ha recibido De la Espriella desde distintos sectores políticos, especialmente en la Costa Caribe, Amín insistió en que el candidato no ha suscrito acuerdos burocráticos ni compromisos con partidos tradicionales.
“El único compromiso que tiene Abelardo es con el pueblo de Colombia”, dijo.
El jefe de debate sostuvo además que De la Espriella no buscaría la reelección ni una carrera política de largo plazo y aseguró que el candidato ha manifestado su intención de retirarse de la vida pública una vez concluya un eventual mandato presidencial.
Finalmente, Gómez calificó la elección como una disputa entre dos modelos de país y aseguró que la campaña espera una votación histórica para De la Espriella en la segunda vuelta presidencial.