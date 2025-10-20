El exclusivo restaurante de comida italiana que ofrece platos de alta cocina desde $32.000

Bajo el concepto athypical italian, Arrogante, restaurante del Grupo Salvaje ubicado en una mansión en el norte de Bogotá, en el barrio El Nogal, ofrece una experiencia gastronómica que combina buen ambiente, espacios elegantes y variedad de platos.
Este mismo tiene sede en Madrid y Marbella, España, y en Miami, Estados Unidos.
El espacio inspirado en Italia cuenta con varios espacios que se adaptan a distintos tipos de eventos. El salón principal tiene un aire escénico; los salones privados son inspirados en camerinos teatrales, ideales para reuniones o cenas especiales; y la terraza tipo pizzería evoca un ambiente relajado de los veranos en Italia.
El diseño interior estuvo a cargo de Lázaro Rosa-Violán, reconocido diseñador y arquitecto español con formación en Bellas Artes y una amplia trayectoria internacional en proyectos de hotelería, gastronomía y espacios residenciales, quien en Arrogante tomó como punto de partida la Commedia dell’Arte italiana, reinterpretándola desde una visión contemporánea.
Los espacios están diseñados con materiales como mármol, madera oscura, latón y textiles con textura para dar profundidad y coherencia estética.
El menú ofrece platos que recuperan sabores clásicos usando técnicas modernas, junto a una selección de vinos y cócteles que completan la experiencia. Lo ideal es pedir al centro. Hay opciones de desayuno, almuerzo y cena.
Algo a destacar de este restaurante es que varios de los ingredientes de algunos platos son preparados desde cero, hay cocina abierta y hay variedad de comida italiana.
El menú
La carta de este restaurante está dividida en entradas frías y calientes, sopas, ensaladas, pastas, arroces, de la tierra y el mar, guarniciones, pizzas, postres y el menú infantil.
En cuanto a las entradas, hay opciones como carpaccio de res, burrata al cherry, pulpo a la brasa, entre otros. Los precios van desde los $32.000 y hasta los $86.000.
Las sopas ($26.000), las ensaladas ($35.000 y $48.000), pastas ($42.000 – $69.000), arroces ($52.000 – $86.000). En cuanto a carnes, hay opciones variadas desde los $58.000 hasta los $300.000.
El precio de las guarniciones oscila entre los $12.000 y $30.000, las pizzas ($30.000 – $76.000) y los postres ($32.000 – $40.000).
En el menú infantil se pueden encontrar opciones como espagueti, pizza y deditos de pollo que oscilan entre los $28.000 y $38.000.
Entre los recomendados están: carpaccio de res, tortellini di zucca, arancinis de short ribs, pepper steak y el gelato de pistacho con amarenas.
En la carta de bebidas se puede encontrar variedad de cócteles ($35.000 – $58.000), bebidas sin alcohol ($8.000 – $24.000), cervezas (desde $13.000), licores por shot o por botella, variedad de cafés, vinos y licores en shot o en botella.
El chef ejecutivo del restaurante es Pedro Rojas.
Otras experiencias
La temática de Arrogante está inspirada en un circo de la época victoriana, por lo que además se puede disfrutar de música en vivo, teatro, shows de bailarines y recreacionistas disfrazados de actores y artistas de circo.
Para los niños también hay actividades de pintura facial, figuras con globos y algodón de azúcar.
De igual manera, el restaurante hace unos meses habilitó la terraza para ofrecer desayunos con panadería fresca. Hay opciones tanto dulces como saladas.