Historia, alta cocina y espacios de lujo: así es Adriano el restaurante que combina España y Colombia

Elegancia, buena comida y arte son las características que mejor describen a Adriano, un restaurante de gastronomía española ubicado en Casa República, una casona neoclásica espectacular en el norte de Bogotá que hace un poco más de 20 años, fue el club médico.
Al entrar, lo primero que se ven son unas imponentes escaleras, muebles, pinturas y cuadros clásicos y un ambiente acogedor.
Las mesas están perfectamente acomodadas, las cuales están disponibles para comer en pareja, con amigos o en familia, dependiendo de la ocasión y la preferencia. También hay una chimenea que refleja la calidez del lugar.
Adriano recientemente celebró su primer año en la histórica Casa República, y debido a esto, lanzó un nuevo menú inspirado en la cocina española moderna con identidad colombiana, una propuesta que pone en primer plano los sabores de temporada y los ingredientes locales.
El menú y los reconocimientos
La carta incorpora cerca de 15 preparaciones entre tapas, fondos y postres, además de opciones vegetarianas, sin gluten y adaptables a dietas veganas. No obstante, platos emblemáticos como los huevos estrellados con tistorra, la tarta vasca de queso y el arroz cremoso de gambas continúan en el menú.
Asimismo, se puede disfrutar de vinos españoles y coctelería de autor inspirada en Colombia. Es importante tener en cuenta que en este restaurante no hay carta tradicional; la idea es tapear y compartir.
“Con este nuevo menú queremos demostrar que la cocina es un organismo vivo, que respira y cambia con el tiempo. Nuestro sueño es que cada visita sorprenda, pero que siempre conserve la esencia de lo que nos hace Adriano: una cocina honesta, pensada para compartir y disfrutar sin prisa”, aseguró Felipe Giraldo, socio fundador y chef del restaurante.
Entre nuestros platos recomendados están: el solomillo de res a la pimienta, las milhojas de patata y tartar, la tarta vasca de queso y el coulant de pistacho. Algo a destacar también es la atención del personal; es impecable.
Cabe mencionar que Adriano fue galardonado con premios como Mejor Diseño de Restaurante y el Sartén de Fuego en los Fine Dining Table Colombia; además, es reconocido por tener espacios ideales para tomar fotos sutiles y elegantes.
Los precios de la carta van desde $35.000 hasta $165.000. Más que un restaurante, Adriano quiere ser un referente cultural en Bogotá, con espacios que pronto ofrecerán más experiencias alrededor del arte y la gastronomía.