Arturo Calle hizo delicada denuncia: Estarían estafando con presuntas inversiones

La reconocida marca Arturo Calle divulgó un comunicado en el que advierte sobre la difusión de videos manipulados mediante herramientas de inteligencia artificial que están circulando en distintas plataformas digitales.
Según la organización, estos materiales audiovisuales utilizan de manera indebida la imagen del empresario Arturo Calle para promover supuestas oportunidades de inversión que no cuentan con aval alguno.
En el pronunciamiento, la compañía señala que los contenidos son completamente falsos y forman parte de estrategias que buscan aprovechar la reputación de figuras reconocidas para engañar a la ciudadanía.
De acuerdo con la información publicada, los videos muestran a una persona que imita la apariencia y la voz del empresario, con el fin de invitar a usuarios a participar en inversiones que prometen rendimientos altos en plazos reducidos.
La empresa aclara que ni Arturo Calle ni su equipo directivo han emitido mensajes relacionados con ofertas de inversión, ni han promovido la participación en plataformas o mecanismos financieros de esta naturaleza.
Añade que las piezas difundidas corresponden a una suplantación de identidad que se apoya en tecnologías avanzadas de generación audiovisual, conocidas como “deepfakes”, capaces de producir imágenes y voces con un alto nivel de realismo y que pueden inducir a error incluso a personas familiarizadas con estos entornos digitales.
Ante esta situación, la marca Arturo Calle recomienda a los usuarios de redes sociales y a la ciudadanía en general abstenerse de interactuar con publicaciones sospechosas, evitar el suministro de datos personales o financieros y no realizar transferencias ni registros en sitios mencionados en estos contenidos.
Reitera, además, que cualquier información oficial relacionada con la empresa se difunde únicamente a través de sus canales institucionales verificados.
El comunicado también invita a reportar los videos fraudulentos ante las plataformas donde se detecten y a presentar denuncias ante las autoridades competentes, con el objetivo de facilitar la identificación de los responsables y contribuir a la eliminación de los materiales manipulados.