Confirmado | Esteban González será el nuevo gerente general de Arturo Calle

Hace unos meses, Valora Analitik conoció que Carlos Arturo Calle, hijo del fundador de la reconocida empresa colombiana, deja el cargo de la Gerencia General.
Dicho anuncio lo confirmó la empresa por medio de un comunicado publicado este lunes, 22 de septiembre, en el que expresan: “Hoy damos un paso trascendental en nuestra historia: por primera vez, la Gerencia General será asumida por una persona externa a la familia Calle, en una transición cuidadosamente planificada que busca fortalecer lo logrado y proyectarnos con fuerza hacia el futuro, manteniendo intactos nuestros valores y esencia. Rendimos homenaje a Carlos Arturo Calle Baena, quien durante casi dos décadas lideró con propósito, consolidando la expansión internacional, la diversificación del portafolio y la apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo del talento humano”.
En cuanto a su experiencia, Carlos Arturo Calle es graduado de medicina y administración de empresas de la Universidad Javeriana, y estuvo al frente de la empresa familiar, en propiedad, desde el 2012, aunque se sabe que desde finales de la década de los noventa ya acompañaba de cerca el proceso con su padre.
¿Quién será el reemplazo de Carlos Arturo Calle?
En su reemplazo llega Esteban González como nuevo gerente general. Con más de 20 años de experiencia en el sector textil, González es exgerente de Agua Bendita, la firma colombiana de fabricación de vestidos de baño y ropa de verano que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años -con presencia fuerte en EE. UU. y llegada a otros 59 mercados-.
“Con orgullo anunciamos la llegada de Esteban González como nuevo gerente general. Con más de 20 años de experiencia en el sector textil, Esteban se destaca por su amplia trayectoria, visión estratégica y un liderazgo humano que está en total sintonía con los principios que han guiado a nuestra compañía. Confiamos plenamente en que su aporte será clave para continuar creciendo, innovando y llevando a Arturo Calle a un nuevo nivel, en coherencia con nuestro legado y nuestra misión”, señala el comunicado de la compañía.
Además, el nuevo gerente de Arturo Calle es abogado de la Universidad Eafit de Medellín y cuenta con un máster en dirección de empresas de la Ipade Business School de México.
De su experiencia también destaca la dirección comercial de Crystal S.A.S., la gerencia de ventas de Nokia y la docencia en la Universidad Eafit.
Con el nuevo cargo, González asumirá las riendas de una de las empresas más grandes del país, la cual cuenta con más de 4.500 colaboradores entre sus plantas de producción, áreas administrativas y puntos de venta.