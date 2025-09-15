Erika Peña Santoyo es la nueva vicepresidente comercial de Almaviva

Este lunes, Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. reveló que designó a Erika Peña Santoyo como vicepresidente comercial de la organización y detalló que asumió hoy sus funciones.
De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Santoyo es estratega comercial y cursó un MBA en la Universidad Externado. En marzo de este año asumió como presidente para Colombia de la sección de Cadenas de Suministro Sostenibles en G100, la red de líderes mundiales.
También fue gerente comercial de Almacenes Generales de Depósito de Café S. A., Almacafé, entre 2017 y 2023, una empresa de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
Además, es cofundadora de Women in Supply Chain Colombia (WINS), entidad sin ánimo de lucro enfocada en la equidad de género en la logística en Colombia y presente en siete países de la región.
Almaviva es la empresa líder en soluciones logísticas filial del Banco de Bogotá (Grupo Aval).
