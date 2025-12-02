Así es el Bus Escuela de Bancolombia que lleva educación financiera a las regiones del país

Promover la educación financiera, especialmente en las zonas rurales del país, es una de las premisas que hoy impulsan diversas iniciativas orientadas a la inclusión y el bienestar.
Una de ellas es el Bus Escuela de Bancolombia, una experiencia gratuita que combina entretenimiento, formación y desarrollo personal para barrios, parques, colegios y universidades, con el propósito de concienciar a los colombianos sobre el uso responsable de su plata.
Esta iniciativa espera impactar 14.000 personas en 90 municipios de todas las regiones del país antes de finalizar el año.
Detalles del Bus Escuela de Bancolombia
Dentro del bus, las personas cuentan con un espacio de formación integral de educación financiera a través de un curso desarrollado en alianza con Platzi, y una charla liderada por la tripulación del bus que aborda seis pilares clave de las finanzas personales: ahorro, gasto, inversión, endeudamiento, planeación y seguridad.
Además, la terraza desplegable del vehículo se transforma en un espacio de acompañamiento personalizado, donde los participantes reciben herramientas, resuelven inquietudes y orientación para que puedan tomar decisiones financieras más informadas.
La experiencia interactiva en su interior es protagonizada por un asistente virtual llamado EDU, junto a kioscos táctiles con contenidos y juegos sobre ahorro, endeudamiento, seguridad y otros temas clave como el uso de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos de Colombia.
Cabe resaltar que el Bus Escuela lleva más de 17 años recorriendo gran parte del país, llegando tanto a zonas urbanas como a zonas rurales y de difícil acceso, y ha acercado, desde su origen, a más de 60.000 personas al sistema financiero, entre ellas, población con movilidad reducida, comunidades indígenas, campesinos, víctimas del conflicto armado y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Además, la movilidad sostenible también es una prioridad del Bus Escuela, y por eso en su renovación implementaron ocho paneles solares que servirán para la iluminación interna, y actualizaron con un motor Euro V que reduce en un 63 % las emisiones de monóxido de carbono y en 87 % las de material particulado, entre otras.
La ruta continúa para construir historias
Este año el Bus Escuela ha hecho parte de ‘La Ruta Bancolombia’, una iniciativa que viene recorriendo el país con el objetivo de impulsar la transformación de las comunidades, sembrar oportunidades y acompañar a escribir las historias de miles de colombianos.
“Para el banco cada persona tiene una historia que merece ser contada. Historias que nacen de una meta valiente, de un anhelo profundo o de una transformación silenciosa. Hoy, esa esencia que ha acompañado más de 150 años de historia toma forma en esta ruta que, a través de actividades gratuitas, busca impactar a más de 19.000 personas en 2025”, explicó Adriana Arismendi, vicepresidenta de Mercadeo y Ventas Digitales de Bancolombia.
Arismendi también agregó que, con esta iniciativa, “el banco busca sembrar una semilla de transformación social y seguir escribiendo historias inspiradoras de la mano de las comunidades. Creemos que en cada rincón del país hay historias increíbles que aún están por escribirse. En el banco nos debemos a millones de ellas, que han sido parte de la nuestra a lo largo de estos 150 años. Nos emociona encontrarlas, conocerlas, contarlas y acompañarlas”.
Durante este año, la ‘Ruta Bancolombia’ ha estado presente en municipios de Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Tolima, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Santander. En octubre continúa su recorrido por Antioquia, seguido de Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Magdalena, Sucre y Bolívar, para cerrar el año en Atlántico, consolidando su presencia en todas las regiones del país.